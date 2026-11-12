豊田章男がスポーツカー復活へスバルと提携した経緯とGR設立の原動力

2007年のMR-S生産終了後、トヨタからスポーツカーが消滅した背景には豊田章男氏の危機感があった。スバルとの共同開発やニュルブルクリンクでの試練を経て、GRブランド誕生の基盤が築かれた経緯を解説する。

2007年にMR-Sの生産終了により、 トヨタ自動車 からスポーツカーというカテゴリーは完全に消滅した。大企業としての効率と業績を優先するビジネスロジックでは、売れないスポーツカーの中止は正論だった可能性が高い。世界最大手の販売台数を誇る一方、車好きからは「退屈」「欲しい車がない」と見放される現実があった。

その現状を最も危機感を持ち、歯ぎしりしていたのが豊田章男氏、通称モリゾウだった。彼は2007年、マスタードライバーの成瀬弘氏とともに「元祖GAZOO Racing」を立ち上げ、中古のアルテッツァ2台でニュルブルクリンク24時間耐久レースに挑んだ。社内からは道楽や暴走と冷笑され、公式ワークスとしての参戦は許されず、プライベーターとして戦わなければならなかった。

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内部反対を押し切った多田哲哉らの開発体制

モリゾウの強い危機感から、商品企画部に「BRスポーツグループ」、技術部に「BRスポーツ車両企画室」という期間限定の特命組織が生まれた。このメンバーの一人だった多田哲哉氏は、ある日「君、スポーツカーを作っていいよ」と告げられた。彼は後にGRスープラの開発にも尽力した人物である。

2009年に社長就任後、リーマンショックによる赤字転落やリコール問題に直面したトヨタは、生き残りをかけた状況にあった。単独開発は容易でも、ビジネスとして成り立たなければ再び消える。持続可能なスポーツカー復活のため、選択されたのはアライアンスの活用だった。水平対向エンジンを持つスバルとの共同開発が動き出した。

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スバルとの文化衝突とD-4S技術開示の決断

社内会議では、利益の薄いスポーツカーへの疑問や、ハイグリップタイヤや大パワーこそが現代のスポーツカーではないかといった冷ややかな反論が噴出していた。多田CEが目指す、過度なパワーや電子デバイスに頼らない軽量FRスポーツ、つまり現代版ハチロクは最大の壁だった。これを押し切ったのはモリゾウ自身だった。

スバルとの協業は文化の違いから幾度も激突し、プロジェクト解散の危機もあった。環境性能と高性能（リッター100馬力）を両立させるため、トヨタの看板直噴技術「D-4S」の開示を巡り社内は激震を受けたが、現場の熱意でチームはまとまった。モリゾウは会議室だけでなく、評価ドライバーとして最前線に立ち、試作車の限界挙動を自ら確かめた。

Nürburgringで鍛えた「トヨタの味」の継承

ニュルで成瀬氏から叩き込まれた「道が人を鍛え、クルマを鍛える」教えが基準となった。スペックの辻褄合わせではなく、ドライバーとクルマが対話できるかが絶対条件だった。欧州の峠道やサーキットでの徹底した走り込みを経て、2011年秋、プロトタイプ「FT-86」はニュルブルクリンクのVLN耐久レースに電撃参戦した。

壊れるまで追い込みトラブルを洗い出すGRのモータースポーツ起点の思想は、LFAから受け継がれていた。モリゾウはトヨタの味を受け継いだことを喜んだ。このニュルで鍛えた味づくりは量産車へフィードバックされ、BMWとの「GRスープラ」や「GRヤリス」、「GRカローラ」へとつながり、トヨタの構造改革を呼び覚ました。