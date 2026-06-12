豊田章男会長、三四郎と共演のポッドキャスト番組開始

豊田章男会長が、三四郎と共演のポッドキャスト番組を開始した。この番組では、若者リスナーから豊田章男会長への相談や悩みを募集している。メールの件名に‘親父’と書いたうえで、番組メールアドレス（akio@1242.com）まで（メールの締切は6月27日まで）で参加できる。

きっかけは、 三四郎 の小宮浩信が『オールナイトニッポン0(ZERO)』の中で「豊田章男の息子」を自称するノリのトークを始めたこと。 その結果、2026年2月にはサプライズで 豊田章男会長 の番組への電話出演が実現した。

リスナーはもちろん、三四郎の2人も想像していなかった展開には大きな反響が寄せられ、勢いそのままに翌週にはトヨタ自動車の番組提供がスタート。4月からは、リスナーから人生が色鮮やかになる「バチボコ」を募集する番組のコーナー「バチボコ！ 」にトヨタ自動車がタイアップする形で「トヨタ presentsバチボコ！ 」がスタートした。 実はこの展開の裏で、番組を聴いた若者リスナーから豊田章男会長宛に手紙が届いており、手紙には豊田章男会長への相談が書かれていた。

それを読んだ豊田章男会長の「もっと若者の質問に答えよう」という言葉を受け、今回のポッドキャスト番組の実現に至った。 三四郎と豊田章男会長、夢の‘親子’共演となる『vs豊田章男 supportedby三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』では、若者リスナーから‘親父’豊田章男会長に答えてほしい悩み・相談・質問を募集している。 メールの件名に‘親父’と書いたうえで、番組メールアドレス（akio@1242.com）まで（メールの締切は6月27日まで）





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豊田章男会長 三四郎 共演 ポッドキャスト番組 相談 悩み

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