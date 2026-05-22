豊満ボディのセレブ愛倫 trænerがグラビア雑誌『フライデー』に2回目掲載！

グラビア雑誌『フライデー』に2度目掲載されたセレブプロレスラー愛倫ちゃん(愛倫の最上階)が豊満ボディーの撮影ショットを見せた。コメント欄には、親父が自らプロレスラーとして大活躍した生まれのファンからラブコールが寄せられたほか、Instagramでは「愛倫ちゃんのスタイルがよくて可愛いです」、「ビキニ似合ってて悶絶！」、「横からはヤバいです。素敵すぎます」「今日も綺麗で美しいです」と眺め込んでいた。

西武やソフトバンクなどを通った細川亨氏の長女で、抜群のスタイルを持つ 愛倫ちゃん (@kiri_moyone)がインスタグラムで話題となっている。 1.22日から自身のインスタグラムを更新し、2つのお知らせを告知した。

一つ目は、BSよしもと『小倉淳の47フォーカス』に出演する予定であること、そしてもう一つ目が、グラビア雑誌『フライデー』の6月5日・12日号に2度目掲載されていることである。 続いて、彼女は台本のようなものを持ち、記念撮影した。 続いてのものに、豊満ボディの撮影ショットを見せた。 彼女は「前回乗り切らなかったお写真たくさんです。

そして！ デジタル写真集『花を添える愛』も発売されてます。 ムービーも16分もたっぷりあるよ。 ぜひたくさんご覧ください」とアピール。

このあと、彼女はコメント欄に「お父様の選手時代からのファンです、貴方のファンでもあります本買います」といった声も寄せられた。 ちなみに愛倫ちゃんは、井上尚弥＝大橋＝と、中谷潤人＝Ｍ・Ｔ＝とのプロボクシング世界同級1位戦で、ラウンドガールとして活躍したことも話題になった。 turutaku2815003 tutaku_nansc tutaku_tatoeba tutaku_otakujina





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

愛倫ちゃん 豊満ボディー グラビア雑誌『フライデー』 二度目掲載 プロレスラー ラウンドガール

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

９万人フォロワー突破ありがとう！ 横浜市公式 Instagram の秘密おしえます！横浜市のプレスリリース（2022年3月4日 13時52分）９万人フォロワー突破ありがとう！ 横浜市公式 Instagram の秘密おしえます！

Read more »

親よりもおおきい！ヒナなのに巨大すぎるキングペンギンに世界が注目（2024年9月27日）｜BIGLOBEニュースimagecredit:Instagramsealifemelbourneaquarium［https:／／www.instagram.com／p／C_2mrkeJfCr／…｜BIGLOBEニュース

Read more »

【訃報】ダイエットに励んでいた17kgの太っちょ猫、クロシクがその生涯を閉じる（2024年10月31日）｜BIGLOBEニュースimagecredit:instagrammatroskin_prm［https:／／www.instagram.com／p／DBnyKlQtbeH／?img_index1…｜BIGLOBEニュース

Read more »

一種の賽銭泥棒？ガンジス川に投げ入れられた硬貨を磁石を使って回収する映像（2024年11月9日）｜BIGLOBEニュースimagecredit:Instagramsocial_sandesh1［https:／／www.instagram.com／p／C4b7bPjynkz／］何やらありがたそ…｜BIGLOBEニュース

Read more »

人類初、宇宙で日本酒造りに挑戦する旭酒造（2024年12月21日）｜BIGLOBEニュースimagecredit:Instagramdassaisake［https:／／www.instagram.com／p／DDb-_RwTK9D／］山口県の酒造メーカー「旭酒…｜BIGLOBEニュース

Read more »

Instagramが有料プランをテスト中、その新機能とはMetaは現在、「Instagram」で有料サブスクリプション「Instagram Plus」をテストしている。

Read more »