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豊満ボディのセレブ愛倫 trænerがグラビア雑誌『フライデー』に2回目掲載！

Celebrity News

豊満ボディのセレブ愛倫 trænerがグラビア雑誌『フライデー』に2回目掲載！
愛倫ちゃん豊満ボディーグラビア雑誌『フライデー』
📆5/22/2026 8:38 PM
📰SportsHochi
23 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

グラビア雑誌『フライデー』に2度目掲載されたセレブプロレスラー愛倫ちゃん(愛倫の最上階)が豊満ボディーの撮影ショットを見せた。コメント欄には、親父が自らプロレスラーとして大活躍した生まれのファンからラブコールが寄せられたほか、Instagramでは「愛倫ちゃんのスタイルがよくて可愛いです」、「ビキニ似合ってて悶絶！」、「横からはヤバいです。素敵すぎます」「今日も綺麗で美しいです」と眺め込んでいた。

西武やソフトバンクなどを通った細川亨氏の長女で、抜群のスタイルを持つ 愛倫ちゃん (@kiri_moyone)がインスタグラムで話題となっている。 1.22日から自身のインスタグラムを更新し、2つのお知らせを告知した。

一つ目は、BSよしもと『小倉淳の47フォーカス』に出演する予定であること、そしてもう一つ目が、グラビア雑誌『フライデー』の6月5日・12日号に2度目掲載されていることである。 続いて、彼女は台本のようなものを持ち、記念撮影した。 続いてのものに、豊満ボディの撮影ショットを見せた。 彼女は「前回乗り切らなかったお写真たくさんです。

そして！ デジタル写真集『花を添える愛』も発売されてます。 ムービーも16分もたっぷりあるよ。 ぜひたくさんご覧ください」とアピール。

このあと、彼女はコメント欄に「お父様の選手時代からのファンです、貴方のファンでもあります本買います」といった声も寄せられた。 ちなみに愛倫ちゃんは、井上尚弥＝大橋＝と、中谷潤人＝Ｍ・Ｔ＝とのプロボクシング世界同級1位戦で、ラウンドガールとして活躍したことも話題になった。 turutaku2815003 tutaku_nansc tutaku_tatoeba tutaku_otakujina

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SportsHochi /  🏆 53. in JP

愛倫ちゃん 豊満ボディー グラビア雑誌『フライデー』 二度目掲載 プロレスラー ラウンドガール

 

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