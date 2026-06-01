豊橋市制120周年記念 佐野妙・雨森たきび講演会開催へ

愛知県豊橋市は2026年8月1日、市制施行120周年を記念し、同市出身の漫画家佐野妙氏と小説家雨森たきび氏による記念講演会を開催する。対談形式で豊橋への愛を語り合うこのイベントは、現在参加申し込みを受付中。抽選の上、落選者向けに中継映像も用意され、市長も参加を呼びかけている。

2026年8月1日、愛知県 豊橋市 は市制施行から120周年を迎える。 この記念すべき日に、同市出身の漫画家・ 佐野妙 氏と小説家・ 雨森たきび 氏を招いた講演会が開催される。 佐野氏は漫画「だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！

」の作者であり、雨森氏は小説「負けヒロインが多すぎる！ 」の著者として知られる。 両氏は揃って豊橋市にゆかりがあり、それぞれの作品の舞台として豊橋を描いている。 講演会は「市制施行120周年記念講演会」と題し、午後3時から午後4時半まで、穂の国とよはし芸術劇場プラット主ホールで行われる。

対談形式で進められ、具体的な内容は当日まで伏せられるが、両者が豊橋への愛を熱く語り合うと期待される。 参加申し込みは現在受け付けており、1回の申し込みで1名まで可能だが、申込者1人につき小学生以下の同伴者2名まで同時に申し込める。 応募多数の場合は抽選となり、落選した者のうち希望する200名については、同じプラット内のアートスペースで中継映像を視聴できる措置が取られる。 長坂尚登豊橋市長は「作品の舞台となった豊橋について、2人が語り合う貴重な機会です。

たくさんのご応募を待っています」とコメントし、市民やファンの参加を呼びかけている。 佐野妙は豊橋市を舞台にしたご当地漫画で知名度を高め、雨森たきびは豊橋市の高校を舞台とした小説でデビューを飾った。 共に地域に根ざした作品を生み出しており、今回の対談は、豊橋という街の魅力を再発見するまたとない機会となるだろう





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豊橋市 市制施行120周年 佐野妙 雨森たきび 記念講演会

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