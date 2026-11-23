日本相撲協会の横審は都内で定例会合を開き、豊昇龍の9勝6敗を評価するとともに、大の里の7度目となる賜杯獲得を絶賛した方針を伝えた。

日本相撲協会 の諮問機関である 横綱審議委員会 （横審）は、都内で定例会合を開催した。この会合後に 大島理森 （ただもり）委員長が記者会見に立ち、大相撲九州場所における横綱・ 豊昇龍 （立浪）の成績と態度について、高い評価を示した。

豊昇龍は九州場所で3場所連続の休場から復帰した。その成績は9勝6敗であったが、大島委員長は当初は負けが込んでいた姿を見て心配を覚えていたと明かした。しかし、苦難の状況を乗り越え、15日間の全日程で全力を尽くした姿勢自体に重点を置き、その努力をむしろ評価したいとの考えを表明した。

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豊昇龍の手術復帰と努力の評価

豊昇龍は7月末に右膝の手術を受け、秋場所を全休していた。復帰となった九州場所では金星4個を挙げるなど、一時は出場を辞退する危機的状況にも陥っていた。それでも出場への強い意志を示し、13日目に勝ち越しを達成している。在位11場所目となるこの場所で初優勝には届かなかったものの、大島委員長は8勝を挙げた瞬間の豊昇龍関の表情について、自身もグッとくるものがあったと語った。膝の怪我をしっかりと治し、来年こそ両横綱で千秋楽の優勝を競う姿になってほしいとの期待を込めた。

大の里の7度目賜杯獲得を絶賛

横審はまた、横綱・大の里（二所ノ関）についても高い評価を述べている。大の里は九州場所で13勝2敗の成績を収め、2場所連続で7度目となる賜杯を獲得した。大島委員長は、7場所ぶりの13勝と連続優勝という成果に対し、横綱としての責任と威厳を堂々と果たしていただいたと賛辞を惜しまなかった。大の里については、唯一無二の横綱を目指して大いに頑張ってほしいとのメッセージを寄せた。

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横審の見解と今後の相撲界への影響

横綱審議委員会は、横綱の退場や資格保留などの重要な事項を扱う諮問機関である。今回の会見は、豊昇龍のような怪我からの復帰や、大の里のような好成績を残した横綱に対する公的な評価を示す機会となった。大島委員長は、何事とも結果を評価される世界であることは事実であるとしながらも、その過程や姿勢にも目を向けるべきだと示唆した。

相撲ファンや関係者にとっては、両横綱の今後は大きく注目される課題である。豊昇龍の膝の回復状況と、大の里の調子が次の場所の成績にどう影響するかは、今後の相撲界を左右するポイントとなる。両横綱が来年の千秋楽で優勝を争う姿を期待する声は多く、横審の見解は、その期待を後押しするものとなっている。