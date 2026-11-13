豊昇龍が高安を寄り切り3勝3敗 3連敗止め優勝争いに加わる

横綱の豊昇龍が東前頭3枚目の高安を寄り切りで破り、3連敗を止めて3勝3敗とした。1敗で9人が首位に並ぶ大相撲の混戦で、膝の状態を抱えた豊昇龍の今後が注目される。

大相撲 の横綱・ 豊昇龍 が、東前頭3枚目の高安を寄り切りで破り、3連敗を止めて3勝3敗とした。3場所連続の休場を経ての復帰場所で、 豊昇龍 は休場の危機を乗り越え、千秋楽まで土俵に立つ決意を示した形だ。6日目の取組として行われた一番で、横綱の白星は場所の行方を左右する内容となった。

同じ日の取組では、関脇の熱海富士が東前頭筆頭の朝乃山に寄り切られ、初黒星を喫した。これにより全勝の力士がいなくなり、1敗で大の里、霧島、熱海富士ら9人が首位に並ぶ大混戦となっている。豊昇龍の勝利は、この優勝争いに再び加わるための一勝でもあった。

Also read 新年の“音はじめ”に。「final福袋2027」2026年11月21日（土）正午より販売開始

豊昇龍が立ち合いから寄り切りで高安を破る

豊昇龍は高安を寄り切りで破り、白星を積み上げた。立ち合いでは頭から当たり、おっつけから右のハズ押しで相手の体勢を崩した。取組の流れを自分の形に持ち込んだ一番だった。

最後は二本差しの形になり、高安に的を絞らせない展開へ持ち込んだ。前に出る圧力を保ったまま寄り切ったことで、高安は最後まで反撃の糸口をつかめなかった。横綱らしい安定感が見えた相撲と言える。

Advertisement

この一番は、4日目と5日目の内容とは対照的な相撲だった。元大関の琴風は、4日目と5日目の気の抜けた相撲はなんだったのかと問いかけつつ、口上で掲げた「気魄一閃」に沿った素晴らしい内容だったと評価している。

記録の面でも、この白星は意味を持つ。1931年1月場所の宮城山以来、95年ぶりとなる4日連続の金星配給を阻止したことになる。横綱として、番付下位の力士に連続して金星を与えない意地を示した形だ。

琴風が指摘する速攻の重要性と膝の状態

元大関の琴風は、豊昇龍の白星を評価しつつも、現状は最初の信号を抜けただけだと指摘している。ここで気を緩めることなく、次の相撲へと意識をつなぐ必要があるという見方だ。

琴風は、勝利への最善の策は速攻だけだと説明する。取組が長引いたり、後退して粘る形になったりすると、膝が悲鳴を上げて分が悪くなるのは確かだと述べた。自分の膝の状態をよく見極めた取り口が求められるという主張である。

膝の完治はかなり難しいと言われている。琴風は、今後はうまく付き合っていくことが大事だと考えを示した。そのうえで、自分に合った特効薬を見つけることも重要になると指摘している。

Advertisement

琴風自身は、水を抜く処置や痛み止めの薬を試したが、効果があったのは酒マッサージだったと振り返る。治療院では、競輪の名選手でもあった中野浩一さんとよく顔を合わせたという。個人の経験に基づく見解として、体との付き合い方の難しさを伝えている。

7日目の義ノ富士戦が次の大きな山場になる

豊昇龍の次の相手は、7日目に対戦する実力者の義ノ富士である。琴風は、どうなるかわからないと慎重な見方を示している。6日目を乗り越えたことで流れは良くなったが、油断はできない一番になる。

琴風は、いばらの道はまだ続くと表現している。膝への負担を抑えながら勝ち星を重ねられるかどうかが、千秋楽までの課題になる。取組ごとに体の状態を確かめながら戦う必要があるという意味だ。

優勝争いは1敗の9人が並ぶ混戦であり、豊昇龍が星を伸ばせるかどうかで順位の動きも変わる。熱海富士が初黒星を喫したことで、全勝の力士がいなくなった現状も、今後の番付争いの焦点となる。

豊昇龍は、休場危機から踏みとどまり、千秋楽まで土俵に立つ決意を示している。横綱の立ち合いの鋭さと、膝を守る取り口の両立が、今後の相撲内容を決めることになる。次の取組で、その答えが見えてくるかが注目される。