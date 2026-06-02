豊川悦司が山﨑賢人の主演映画「キングダム 魂の決戦」に登場

豊川悦司が山﨑賢人の主演映画「キングダム 魂の決戦」に登場し、24年の前作「－大将軍の帰還」で大沢たかおが演じた大将軍・王騎が最後を迎えたシーンを映画館で見て「『お前、よくやった」と言い涙したと明かした。

豊川悦司 が 山﨑賢人 の主演映画「 キングダム 魂の決戦 」に登場した。24年の前作「－大将軍の帰還」で 大沢たかお が演じた大将軍・王騎が最後を迎えたシーンを映画館で見て「『お前、よくやった」と言い涙したと明かした。

客席を沸かせた。

「キングダム」は2006年から漫画誌「週刊ヤングジャンプ」で連載を開始し、単行本79巻、累計発行部数が集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部を突破した、原泰久氏の同名漫画の実写映画化作品。19年「キングダム」、22年「－2 遥かなる大地へ」、23年「－ 運命の炎」、24年「－大将軍の帰還」の4作品で、シリーズ累計興行収入245億円、動員1743万を突破。 原作連載20周年を迎える記念すべき今年、再始動した。 紀元前の中国・春秋戦国時代の秦国を舞台に、天下の大将軍を目指す戦争孤児の信が、始皇帝となる政と運命の出会いを果たし戦場に繰り出す物語。

豊川は劇中で秦国の総大将・公を演じた。 王騎とは互いを認め合う、同時代を生きた秦の将軍同士だ。 豊川は「僕は前回、2に出演させてもらった。 王騎と2人で語り合うシーンが好きだった。

彼は4で残念ながら亡くなってしまいますけど、映画館で泣いた。 王騎を継ぐ役…そこを大事にしました」と役作りのポイントを強調。 今作は、原作でも人気の「合従軍編」を秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦を描く。 豊川は「必ず前回を超えてきている。5も名作の4を超えたと思います」と今作への自信を口にした





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