私もよかったね、それはすごいね、と話を聞いているうちにビールが苦味を増していき、マーメイドで接客をしていたときの感覚が甦（よみがえ）ってくる。ぼんやりと過去を彷徨（さまよ）っていると、急に嘘みたいな…

「いいの、本当だもん。 あたし、ちゃんと愛されてはなかったから。 みんな、ちゃんと愛したいのに、愛するってどういうことか知らないの。 ときどき成功した気がしても、愛し続けるのはもっと難しくて。

あたしもおんなじで、だからもがいてんの」うぬぼれてんなあ、とミキがまた笑う。 その顔を見たくて、私はお辞儀を解いた。 ミキの瞳のきらきらがゆるりと頬に弧を描く。

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「いいよ、言いたくないことは言わなくたっていいよ。 閉じた扉があっても、それでもミキは結婚って方法で、私を部屋に入れてくれようとしてた。 私はミキにいっぱいもらってた。 私が、愛するのが、ミキを大事にするのが、下手だっただけで」 ケントやミキのお母さんを罵ったり、ミキは愛されてないだなんて言ったりした以外にも、私はこの半年、ちくちく彼女を傷つけてきた。