「言い訳しないで！ 私はすっぴんに一つ結びの、ダセェ制服姿まで見せたじゃん！ なんで、なんでミキは大事なこと言ってくれないの。なんで私を置いてくの。なんで」

耐えがたきを耐えて優等生を演じ続け、就活を二回して、セクハラされてもパワハラされても死にかけても実家に帰らずに東京にしがみついて、挙げ句六度の転職。 これが何を示しているかというと、私のタフさ、つまり復元力の高さだ。

最後にお母さんに会ったのは六年前。 今年六十になるあの人が、今どのくらいの大きさなのかこの目で見て、その結果がどうであろうとミキに「あんたが提案したことを私はちゃんとやったよ」と言いたかった。

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「これで満足？ 」と。 と歓待してくれたお母さんは、エプロン姿で玄関まで迎えに来てくれた。 一方の私はうまく言葉が出てこなくて、「こんにちは」と会釈をした。