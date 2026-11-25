弟のノブは高校留年と浪人というブランクをものともせず、大学卒業後は地場コンに就職して実家暮らしで六百万貯め、二十六歳のときに歯科助手の美緒さんと結婚した。一時期は嫁の悪口を言うことで「私のノブくん」…

弟のノブは高校留年と浪人というブランクをものともせず、大学卒業後は地場コンに就職して実家暮らしで六百万貯め、二十六歳のときに歯科助手の美緒さんと結婚した。 一時期は嫁の悪口を言うことで「私のノブくん」を取られた憂さを晴らしていたお母さんも、前に出過ぎることなく、でもちゃんと気が利くかわいいお嫁さんを認めていったようだった。

お腹が目立ってきた美緒さんが困った顔をしたので、私は「いいのよ」という顔で微笑んでおいた。 いや、いいわけないんだけど、アラサーになってもお母さんに家賃を半分持ってもらっている身なので、沈黙は金（かね）とばかりにこたつでみかんを剝（む）くしかない。 私にもそのときそのときで付き合っている男はいたけど、結婚を考えるくらい仲が深まってくると私のなかの「お母さん」が暴れ出してぶち壊しになった。

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彼から思ったとおりのリアクションがないと唾を飛ばして叱責し、口答えされようもんなら敬語でねちねちと追い詰め、相手が怒りそうになると「それは誤解だ、そんなつもりで言ってないのに意地悪な解釈をされて悲しい」と被害者になってみたり、ころっと態度を変えてなだめすかしたりした。 やめたくてもやめられなくて、いよいよ「こんなのおかしいよ、郁子はどうして味方の僕を攻撃するの」と彼に泣かれて心療内科に相談すると、「あなたみたいな生育環境にあった人にはよくあることです」と言われて「アディクション・関係嗜癖（しへき）」と書かれた冊子をもらった。

月に二度カウンセリングに通ったけど、保険が効かない治療はあまりに高額な上すぐに効果が出るようなものではなく、彼との別れをきっかけに足が遠のいた。 三十になる年のその失恋だけはちょっと特別で、私は一週間くらいただ床に寝転がって過ごした。 春の麗らかな風がレースのカーテンを膨らませ、ベッドの下の埃をふわふわと気まぐれに滑らせる。 カリカリに痩せてしまっていたから、肩甲骨がフローリングに当たって痛かった。

「あたし十七から働いてるけど、ホストも行かないし貢ぐ男もいないからちょっとは貯金あるし、なんか、うちらふたりで暮らすっていいんじゃない？ って思って。 友達同士でも、結婚さえすればイコのお母さんも黙るのかなとか。 イコの生活？

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人生？ の不安も減るのかなって。 ずっと養ってあげられるかはわかんないけど、結婚したら税金安くなったりすんでしょ。 そういうのいろいろ考えてたんだけど。

でもそっか、できないんだ」翌年、マーメイドが潰れた。 閉店イベントには私もお客として顔を出し、十四年も歌姫を務めたアニヤことミキの白熱のステージに拍手を送った。 ママによると翌月からは「品のないセクキャバになっちゃうのよぉ」ということだったが、よくもまあこんな古めかしい店がここまでもったもんだと皆思っていたと思う。 ミキと出会った十八の頃、楽しいときにさえ不愉快さが腹の底に居座っていたけれど、今思えばその半分は大人への怒り、そしてもう半分は未来への予感みたいなものだった。

その予感に形を与えなぞるようにして時が過ぎ、ミキは三十二歳の冬の終わりに突然、「青森に帰る」と言い出した。

「ずっとじゃないよ。 二、三カ月。 コロナで店が暇で稼げないし、ちょうどいいかなって思って。 うちの母親、手術するらしくてさ。

ずっと着拒してたから知らなかったんだけど、なんかお節介なやつが教えてくれて。 結構大変な病気ぽいから、まあ」 スマホに目を落としたまま一気に喋るミキの姿に、そんなに気負わなくていいのにと悲しくなった。 故郷には帰らないって言ってたじゃん、母親は最悪なんでしょ、お節介なやつって誰、まさか……なんて私は責めたりしないのに。 ミキが行ってしまってからは、思っていた以上に寂しかった。

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私は東北に行ったことがない。 寝る前に思い浮かべる雪国は白く淡く輝いていて、ミキのイメージにぴったりだった。 ミキのお母さんが退院してから一週間ほど経った夜、「今何してる？ 」とＬＩＮＥすると電話がかかってきた。

ケータイ代に二、三万という時代を過ごした者としては無料のＬＩＮＥ通話はありがたくて、つい長電話になってしまう。 ミキのお母さんはぐんぐん元気になって、いろいろと小言を言ってくるのだそうだ。 いろいろって？ と聞くと「今さら子ども扱いされるっていうか。

あたしが家出たときから時間が止まっちゃってんのかもね」と返ってくる。 そこに押し殺したような喜びが滲（にじ）んでいるのを察知して、複雑な気分になった。

「ぬぐだまった部屋さはえで喋ればいがべさあ」 どぅるんと通話が切れた。 通話時間を示すスマホの画面を見ながら、私は呆然としていた。 出会ってから一度もミキから方言を聞いたことはない。 だってミキは言っていた。

外国人や東京からの移住者なんかが多くて、インターナショナルスクールがあるところだから方言はなかったと。 エアコンの音だけがするワンルームマンションのベッドの上で、私は膝を抱えてうずくまった。 私はケントに会わせてもらったことがない。 彼と一緒にいるミキも見たことがない。

ミキの愚痴を通して聞くケントの台詞は標準語だったけれど、ふたりがどんな言葉で喋っていたのか本当のところは何も知らない。 固くつむったまな裏に、十八歳のミキの姿が甦（よみがえ）ってくる。 デコルテに骨が浮くほど痩せていて、透き通る瞳で遠くを見やりつんと澄ましていた。 洋楽に詳しくて、ミキが教えてくれたノラ・ジョーンズは私も好きになって、ＣＤだって持っていた。