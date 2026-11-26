お手頃価格でヘルシーな豆腐。冷ややっこやみそ汁だけではもったいない！焼く、とじる、肉ダネに混ぜる、凍らせるなど、ひと工夫するだけでメインになるボリュームおかずに大変身します。今回はE・レシピ編集部が厳

2、絹ごし豆腐に片栗粉を薄くまぶす。 サラダ油をフライパンで中火で熱し、絹ごし豆腐を並べ入れ、途中で返しながら両面をカリッと焼く。 ■豆腐がメインになる絶品レシピ7選 焼き色をつけた木綿豆腐を、豚こま切れ肉やマイタケ、シメジと炒め合わせました。

最後に卵を加えて、ボリュームのあるおかずに。 ここがポイント：豆腐は先に焼き色をつけていったん取り出し、最後に戻して崩しながら炒め合わせましょう。 合いびき肉に絹ごし豆腐を加えた、ふわふわ食感のハンバーグです。 赤ワインとケチャップのソースで、ごちそう感のある一皿に。

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ここがポイント：豆腐は網に通してパン粉と混ぜておくと、肉ダネが水っぽくならず、ふんわり仕上がります。 小麦粉をからめて両面を焼いた木綿豆腐に、クルミと黒ゴマ入りのみそソースをかけました。 香ばしいソースで、メインにもなる一皿です。 ここがポイント：豆腐は重しをのせて15〜20分おき、しっかり水気をきってから焼くと、形がくずれにくくなります。