谷口将隆がKOで再起 WBO世界2階級制覇へ意気込み

元WBO世界ミニマム級王者の谷口将隆が、エルソン・トリニダードを6回KOで破り再起に成功。約7カ月ぶりのリングで勝利し、世界2階級制覇への強い決意を示した。

元 WBO世界 ミニマム級王者で、現 WBO世界 ライトフライ級6位である 谷口将隆 が、再起戦を見事に飾った。32歳の谷口は、フィリピンのエルソン・トリニガード（28）との同級8回戦に臨み、試合は6回1分8秒にKO勝利を収めた。この勝利により、谷口はリングでの復活を確かなものとした。

試合詳細とKOの瞬間

サウスポースタイルの谷口は、好戦的なトリニダードに対し、鋭いジャブでその動きを封じ込めた。左ボディーストレートやワンツーパンチなどを駆使し、試合をコントロールしていった。5回にはバッティングにより左目上をカットするアクシデントに見舞われたが、谷口は動揺することなく試合を続行した。

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迎えた6回、谷口は強烈な左ボディーブローをねじ込み、その後に追撃パンチを浴びせてダウンを奪取。そのままキャンバスに選手を沈め、大きな勝利を手にした。このKO勝利は、谷口の再起にとって重要なマイルストーンとなった。

選手と関係者の評価

谷口は試合後、「スカッとするような勝ち方ではなかったが、これで再起できた。もう1度、世界を目指したい」と語った。さらに、「課題となる集中力さえ突き詰めれば世界2階級制覇にいけると思うのでつき詰めたい」と、次の目標に向けた意気込みを強く示した。約7カ月前のWBA、WBO世界同級統一王者レネ・サンティアゴ（プエリトリコ）への挑戦では判定負けを喫していたが、その悔しさをバネに再び頂点を目指すと誓った。

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同興行を運営する元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）は、谷口の戦いぶりに対して評価を与えた。伊藤氏は「やりにくい相手を選んだ。（相手は）ボディーが効いていて嫌になっていた」と試合内容に合格点を出した。さらに、「こういう試合を何度もやっても意味ない。次はある程度、決まっている。（世界）挑戦者決定戦か世界戦にしたいと思う」と、今後のマッチメイキングに対する自信を示した。

家族への思いと今後の展望

谷口にとって、今回の勝利は家族にとっても喜ばしい瞬間となった。10月には第1子となる長男が誕生しており、父親として初のリングでの活躍となった。谷口は「谷口、無事に大人になったと。試合前、ホテルに泊まった後に家へ帰って子供を見て頑張ろうと思えた」と、安堵の表情でその喜びを語った。

今後は、世界2階級制覇という大きな目標に向けて調整が進む。伊藤氏の発言からも、次戦は世界への切符をかけた重要な試合となる見込みである。谷口の集中力と技術がさらに磨かれれば、再び世界王者の座を目指すための強力な材料となる。

約7カ月間のブランクを乗り越え、KOという形で勝利を収めた谷口将隆。その再起は、ファンだけでなく関係者にとっても安堵と期待をもたらす結果となった。次なる舞台での活躍が、今後のWBO世界ライトフライ級を巡る動向をさらに注視させることになる。