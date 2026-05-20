議員・大阪府知事の橋下徹氏、未成年者が強盗殺人事件で犯行に加わる実情について見解

元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、未成年者が犯行に加わる実情について見解を示した。上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて捜査を続ける。世間を驚かせているのが、実行役の4人が少年であるということ。橋下氏は、広告やアルバイトの内容が影響していたとして、犯罪につながりかねない事例や実感を挙げた。

元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の 橋下徹氏 （56）が20日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！ 」に生出演し、 栃木県上三川町の 強盗殺人事件 を受け、 未成年者 が犯行に加わる実情について見解を示した。

今月14日に同町の住宅に押し入り、69歳の女性を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。 上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて捜査を続ける。 世間を驚かせているのが、実行役の4人が少年であるということ。

橋下氏は「なぜこんな犯罪にということが、もの凄く疑問だと思うんですけど、ちまたに簡単に高額バイト、ちょっとやれば稼げますよという広告が、山ほど出ている」と、実情を説明した。 犯罪につながりかねない事例を、実感した出来事があるという。

「うちの子供たちも、そこに行きそうになっていたので、僕が見て、これまずいんじゃないの？ ということで、ストップをかけたやつもあります」。 驚きの事実に、MCのフリーアナウンサー青木源太から「重罪じゃないけど、軽微な犯罪につながるようなということですか？ 」と質問が。

橋下氏は「それは（アルバイトの内容が）著作権侵害になるんじゃないかということで、ちょっとストップをかけたり」と説明した。 araためて、今回の実行犯4人については、「最初に稼げますというところから、個人情報を渡して、家族や友達を殺すと脅されたと」と推測。

「犯罪形態も幼稚な4人なんですけど、なぜ犯罪に引き込まれたかというと、幼稚すぎて、簡単なアルバイトみたいに誘われてしまったのでは」と述べた





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