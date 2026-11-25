昨日はこの企業から、今日はあの自治体からと情報流出のニュースを見ない日がない。各流出元は対策に追われ、政府も複数の専門人材チームを新設するなどサイバーセキュリ…

昨日はこの企業から、今日はあの自治体からと情報流出の ニュース を見ない日がない。 各流出元は対策に追われ、政府も複数の専門人材チームを新設するなどサイバーセキュリティーの緊急対策パッケージを決めた。

こんな状況に「どこまで漏れたか分からない。 もはやどうでもいい」とある種の諦観すら漂わせる人もいる。 かくいう筆者も複数の企業から情報が漏洩（ろうえい）し、諦観に似た気持ちがないわけではない。 筆者の場合は免許証の画像まで流出した。

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クレジットカードなどへの悪用リスクを考えれば、何も対応しないわけにはいかない。 個人の債務情報を管理する信用情報機関に流出を申告するなどやるべきことはやったつもりだが、申告にも費用がかかるとあって、釈然としない思いは残る。 流出した免許証画像は流出元への登録時期から考えれば、おそらく10年以上前の免許証だと推察される。 それでも住所は現在暮らしている住所のままだ。