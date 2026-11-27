琉球ゴールデンキングス|img src='https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36112/1538/36112-1538-e35db3a55e53b53d4a9dfdcbb3…

11月27日、B.LEAGUEの社会的責任活動「B.Hope」の取り組み「B.Hope X YELL」の一環として、#45 ジャック・クーリー選手が琉球大学病院の小児科病棟を訪問いたしました。

当日は、#45 クーリー選手とともに、ゴーディーとキングスダンサーズも訪問し、こどもたちと交流しました。 #45 クーリー選手たちが登場すると、こどもたちは大きな拍手で迎えてくれました。 セレモニーでは、#45 クーリー選手からミニゴールとボールを寄贈し、こどもたちの代表が受け取りました。 続く質問タイムでは、バスケットボールのことや普段の生活についての質問が寄せられ、#45 クーリー選手は一つひとつの質問に笑顔で答えました。

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最後は参加したこどもたちと一緒に集合写真の撮影を行いました。 #45 ジャック・クーリー選手コメント ここにいる一人ひとりが、本当に勇敢だと思います。 毎日一生懸命に頑張っている皆さんのことを、心から誇りに思います。 皆さんがこれからも笑顔で、幸せに過ごせることを願っています。