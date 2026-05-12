調査：エンディングノートを管理する層の認知状況と未着手率

調査ではエンディングノート管理を大の苦手とする傾向がわかった。特にエンディングノートなどを管理しない層など約9割が未着手という結果が、エンディングノートへの意識が低い傾向がわかった。またメディアを認知の入口としているのが、利用者のモチベーションである可能性も考慮すべきである

Q1ではテレビ・雑誌・インターネットなどの メディア が57.7％と過半数を占め、セミナー・講座・資格の勉強を通じてを大きく上回りました。 一方、自治体や医療機関、保険会社経由は3.0％にとどまり、認知の入口が メディア に偏っている可能性が考えられます。

Q2ではまだ特に考えていないが54.1％、持っていないが、いつか書こうと思っているが35.5％となり、合わせて約9割が未着手という結果になりました。 実際に書いている層との差が大きく、行動に結びついていない実態がうかがえます。 Q5ではデジタルデータの整理が27.8％で最も高く、次いで全て知っているが26.1％となりました。 デジタル領域がエンディングノートの項目として十分に認知されていない可能性が考えられます。

Q7では何を書けばいいか、どこまで書けばよいかわからないが34.9％と最多となり、まだ早いと感じるが23.6％、必要な情報がすぐに出てこないが15.6％が続きました。 書き方の指針が不明確であることが、つまずきの中心にある可能性がうかがえます。 Q8では誰にも話したことがないが72.4％、Q9では知らなかったが49.2％となり、相談も支援情報の把握も進んでいない現状が浮かび上がりました。 孤立した状態で取り組まざるを得ない層が多い可能性が考えられます





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