調査:3人に2人がイボに種類があることを十分には知らなかった

一般社団法人SKINLABOでは、イボ治療を検討している、または実際にイボ治療の施術を受けた方300名を対象に調査を行いました。その結果、イボに種類があることを知っていたかを尋ねた質問では、ほとんど知らなかったという回答が111件、全体の37.0%、まったく知らなかったという回答が86件、28.7%でした。

一般社団法人SKINLABO では、イボ治療を検討している、または実際にイボ治療の施術を受けた方300名を対象に調査を行いました。 その結果、イボに 種類があること を 知っていた かを尋ねた質問では、ほとんど知らなかったという回答が111件、全体の37.0%、まったく知らなかったという回答が86件、28.7%でした。

両者を合わせると197件、65.7%となり、約3人に2人がイボに種類があることを十分には知らなかったことがわかりました。 一方で、なんとなく知っていたという回答は97件、32.3%、よく知っていたという回答は9件、3.0%でした。 この結果から、イボという言葉自体は身近であっても、種類によって原因や治療方法が異なることまでは、十分に認識されていない可能性があります。 また、イボがもっとも気になった部位については、首が97件、全体の32.3%と最も多く、次いで足が77件、25.7%、顔が60件、20.0%でした。

その他は48件、16.0%、脇は19件、6.3%、腕は14件、4.7%、背中は12件、4.0%、胸元は12件、4.0%、お腹は4件、1.3%でした。 特に首や顔は人目につきやすく、日常的に見た目の変化を意識しやすい部位です。 一方で、足、脇、腕、背中、胸元、お腹などにも回答が分かれており、イボの悩みは特定の部位だけでなく、さまざまな場所に生じていることがわかります。 さらに、気になっていたイボの数について尋ねたところ、1個という回答が130件、全体の43.3%と最も多く、2から5個程度が124件、41.3%でした。

続いて、6から10個程度が24件、8.0%、21個以上が12件、4.0%、11から20個程度が10件、3.3%でした。 今回の結果から、1個だけのイボで悩んでいる方が多い一方で、2から5個程度の複数のイボが気になっている方も同程度に多く、6個以上、あるいは20個を超えるイボに悩んでいる方も一定数いることが明らかになりました





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

調査 調査結果 一般社団法人SKINLABO イボ 種類 知っていた 最重要な部位 まれ 種類があること 性質 原因 治療方法が異なること 種類を知らない 他の部位 部位別の回答 特定の部位 部位の悩み 方法 種類別の悩み 異なる

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“レクサスLFA”顔のトヨタ「86」!? ド迫力のボディ“整形”で「ミニLFA」化するボディキット「LFT-86」がスゴイ2010年から2012年にかけ、限定500台で生産されたスーパースポーツカー、レクサス「LFA」。そんなLFAをモチーフとしたトヨタ「86」である「LFT-86」というボディキットがあるようです。どのようなクルマに仕上がるのでしょうか。

Read more »

ブリヂストン、商用バン・小型トラック向けスタッドレスタイヤ「ブリザック VL10A」 全13サイズで9月1日発売ブリヂストンは、商用バン・小型トラック向けスタッドレスタイヤ「BLIZZAK VL10A」（ブリザック ブイエルテンエー）を9月1日から発売する。サイズラインアップは145/80R12 86/84N～145/80R12 86/84Nの13サイズで、価格はオープンプライス。

Read more »

AMDのデスクトップCPU市場シェアが2023年からの1年間で19.2%から28.7%にアップ、ノートPC向けCPUでは19.5%から22.3%に市場調査会社・Mercury Researchの調べにより、AMDが2024年第3四半期のデスクトップCPU市場において、2016年以来最大となる、28.7％のシェアを獲得したことが報告されています。同様に、ノートPCやサーバー向けCPU市場でも着実な成長を遂げていることが明かされました。

Read more »

『GR86』にEVバージョンが出る!? トヨタが『bZ86』を開発中との噂…その姿とはトヨタ自動車の内燃機関スポーツカー、『GR 86』。そのBEVバージョン、仮称『bZ 86』が開発中と噂されており、スクープ班でデザインを大予想した。トヨタは現在、スポーツカー「GR」シリーズのラインアップ拡大を計画している。

Read more »

GWは「出かけない」が37.1％、出かける場合も“近場・日帰り”が主流に！同居家族と過ごすが最多も「一人派」28.7％、 “気楽さ”や“予定がない”が背景GWは「出かけない」が37.1％、出かける場合も“近場・日帰り”が主流に！同居家族と過ごすが最多も「一人派」28.7％、 “気楽さ”や“予定がない”が背景 株式会社mitorizのプレスリリース

Read more »

バイセル、売上高前年比+37%、営業利益+111% 通期業績予想・配当予想を上方修正【2026年12月期 第1四半期決算】バイセル、売上高前年比+37%、営業利益+111% 通期業績予想・配当予想を上方修正【2026年12月期 第1四半期決算】 株式会社BuySell Technologiesのプレスリリース

Read more »