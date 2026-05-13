課題の初回は乗り切ったが、1試合3被弾目「(糸野)翔馬はメジャー初3被弾。力尽きでチームの悪戦線を脱却できない。

課題の初回は乗り切る、課題の課題はそれから応索すること。糸野(岩部翔馬)清之監督も「まだ2年目...」という言葉を残して選手に明かすからでタフな戦いが求められる。これまでの糸野の記録を見ても、メジャー3年目での成績はピークで2018年12月に7勝9敗と、最下位5位争いには23勝12敗と引けを取らない。チームの悪戦線を脱却したい、守備の課題はもう少し安定したものになればと、期待していくのだろう。

課題の初回 は乗り切った。 この試合まで登板した7試合のうち3試合で初回に失点。 全16失点のうち、6点を初回に失っていたが、この日は落ち着いたマウンドさばきでリズムをつかんだ。

先頭の李政厚（イ・ジョンフ）をカーブで右飛に打ち取ると、続くアラエスはフルカウントまで粘られたが、最後は97.4マイル（約156.8キロ）直球で中飛。3番・シュミットはスプリットで空振りの3球三振に仕留め、3者凡退で初回を終えた。 直後の3回、大谷翔平が12試合、53打席ぶりとなる7号勝ち越し本塁打を左中間にたたき込んだ。 だが勝利投手の権利目前で事態は暗転した。5回2死、8番のベーダーに左越え同点ソロを浴びると、続くハリスには2打席連続の左中間勝ち越し本塁打を被弾。

下位打線にまさかの連続被弾を喫し、マウンド上で悔しげに表情をゆがめた。7回も続投したが、無死から連打を浴び、1死一、三塁としたところでマウンドを降りた。 1試合3被弾はメジャーでは自身初。 相手の長打力に飲み込まれる形で連敗は4に伸びた。 味方もジャイアンツ投手陣を打ち崩すことができず、5戦連続3得点以下となる2得点。 エースをもってしてもチームの悪循環を断ち切ることはできなかった





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ベースボール 課題の初回 連敗 メジャー チームの悪戦線

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