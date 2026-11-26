読売日本交響楽団（通称・読響）のバストロンボーン奏者、篠崎卓美（しのざき・たくみ）さんが、11月25日午後に死去したことが分かった。楽団が11月26日に公式サ…

読響が公式サイトで発表「心よりご冥福をお祈り申し上げます」 読売日本交響楽団（通称・読響）のバストロンボーン奏者、篠崎卓美（しのざき・たくみ）さんが、11月25日午後に死去したことが分かった。

楽団が11月26日に公式サイトなどで公表した。53歳。 死因は明らかにしていないが、闘病しながら演奏活動を続けていたという。 今年10月18日に東京芸術劇場で行われた「第291回日曜マチネーシリーズ公演」が最後の舞台になった。 読響は公式サイトやX（旧Twitter）で「バストロンボーン奏者、篠崎卓美が、11月25日午後、逝去いたしました」と報告し、「読売日本交響楽団一同より哀悼の意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と故人をしのんだ。

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学歴・留学： 東京コンセルヴァトアール尚美を卒業後、ネバダ州立大学ラスベガス校音楽学部へ特待生として留学し、米国を拠点に演奏活動をスタートさせた。 トロンボーンを松本熙、石川浩、ジェフリー・レイノルズの各氏に師事。 主な受賞歴： 第20回日本管打楽器コンクール・トロンボーン部門において、ベース・トロンボーン奏者として史上初となる第1位を受賞。 楽団経歴： シエナ・ウインド・オーケストラ、大阪市音楽団（現・Osaka Shion Wind Orchestra）を経て、2006年4月に読売日本交響楽団へ入団。