読売巨人軍の選手が認定NPO法人カタリバに対し、オフシーズンに施設訪問し直接交流しながら200万円の寄付を行った6年間の取り組みと、その意義について報じる。

読売巨人軍 の松原選手は、チームに在籍し始めた時期から認定 NPO法人カタリバ との連携活動を始めてから、今年で6年目を迎えています。この長期にわたるチャリティ活動の一環として、施設で提供される食事代の寄付を引き続き行っており、毎年オフシーズンには実際に施設を訪れて、子供たちと直接触れ合う機会を大切にしています。松原選手は、この訪問を毎年多くの楽しみとして待ち受けており、今年もその伝統を忠実に実行して施設を訪問しました。

施設訪問と食事を通じた交流の時間

訪問当日、松原選手は施設の子供たちとクレープ作りを楽しみ、さらに人気のある駅弁である「牛肉どまんなか弁当」の味を模した牛丼などを一緒に味わいました。また、クイズやゲームを通じて子供たちと交流を深め、和気あいあいとした雰囲気のなかで食事を取る時間を共有しました。松原選手は、みんなと楽しく一緒に食べるということが自分の中で最も素晴らしいことだと述べています。

Also read アルパインニューズの“ネオクラ”カスタムカー『カリカ』、改良後『ハイエース』に対応 US／EUROの2スタイル継続

松原選手自身、幼い頃から食べること当たり前のように日常に溶け込んでいましたが、今回再びこの経験を通じて、食事や共に過ごす時間がいかに重要なものかを実感し直したと言います。施設を訪問するたびに、こうした当たり前であることの大切さを思い出せると語っており、子供たちとの触れ合いの中で温かい気持ちになれていると明かしています。

打撃不振を謝罪の意味込めて200万円の寄付

支援金額の決定プロセスについても重要な変更がありました。前年までは、安打数と四死球数の合計に1万円をかけた金額を支援金として贈呈していましたが、今年のその合計数は49（安打27、四死球22）となりました。松原選手は、今年の打撃成績が見るも無残な状況であったと自覚しており、その結果としての金額を、自分自身の謝罪の気持ちとして受け止めました。

Advertisement

この100万円に加え、読売巨人軍からの支援金100万円を加算することで、トータルで200万円をカタリバへ贈呈しました。この大きな金額の寄付は、選手の個人的な悔しさを支援という形で社会還元する取り組みとして、現場の多くの人々に届けることになりました。松原選手は、自身のパフォーマンスに対する反省を込めて、子供たちへ向けられた支援の大きさを調整した経緯を語っています。

成長を間近で目撃し選手生命の維持へ

6年の月日を感じさせる嬉しい報告も現場から寄せられています。最初の訪問時にギリギリで駆け込んできた高校生が、今年もOBとして参加し、教員採用試験に受かったという喜びの知らせを松原選手へ伝えてくれたのです。松原選手は、年々子供たちが成長していく様子を間近で感じ取っており、来るたびに温かい気持ちにさせられていると述べています。

活動が子供たちの成長を少しでも支えていると感じられることが、松原選手にとって何よりも大きな喜びとなっています。その成長を実感できるからこそ、選手としての責任をより重く受け止める必要があるとも考えています。松原選手は、自分自身もしっかりと野球に取り組む必要があると再確認し、選手としての終わりが来ないよう、さらに高いモチベーションで練習に臨む姿勢を示しています。

プロ20年目のシーズンに向けた決意表明

今回子供たちの姿に触れた経験は、松原選手のプロとしての意欲をさらに高揚させました。20年目を迎える次のシーズンに向けて、改めて子供たちの前向きな姿や成長の過程が、選手としての気持ちを刺激し、高ぶらせていると語っています。選手生命を延ばし続ける原動力として、このチャリティ活動での触れ合いが重要な役割を果たしていると言えます。

Advertisement

松原選手は、また来シーズン勝負していきたいという強い決意を表明しており、フィールドでの活躍と社会貢献の両立を目指して邁進する姿勢を示しました。読売巨人軍でのキャリア后半戦となるこの時期に、認定NPO法人カタリバとの深い結びつきは、選手自身の変革と子供たちの未来を支える継続的な取り組みとして、今後とも注目されることでしょう。