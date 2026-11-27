読売テレビは２７日、同局の虎谷温子アナウンサー（４３）が報道番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」の月、火、金曜キャスターを務めると発表した。同番組のメインキャスター・中谷しのぶアナウンサー（３８）が、この日の放送をもって産休入り。火曜キャスタ...

読売テレビは２７日、同局の虎谷温子アナウンサー（４３）が報道番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」の月、火、金曜キャスターを務めると発表した。 同番組のメインキャスター・中谷しのぶアナウンサー（３８）が、この日の放送をもって産休入り。

火曜キャスターだった足立夏保アナウンサー（２７）が水、木曜を担当する。 ２００９年の放送開始から１２年まで同番組のサブキャスターを務めていた虎谷アナは、大阪市内の同局での取材会で「１４年ぶりに改めて携わらせていただくことになりました。 私自身ライフステージの変化もありましたし、今までの『ｔｅｎ』のあり方を踏襲した形で、重要なニュースを速く性格に伝えるというところと、頼もしい解説のみなさん、ゲストの魅力を引き出せたらと思っております」と語った。

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子育てを経験し「子育てには正解、不正解がはっきりないものが多いっていうことを子育てを通して思いました。 それぞれの人にそれぞれの事情があるなっていうことも、子どもを通じて学んだことのひとつ。 何か生かせたら」と、番組に生かしたいとした。 虎谷アナは「中谷さんが安心して戻ってこられるような『ｔｅｎ．』でありたい」とバトンを受け取ると、足立アナは「ちょっとパワーアップしているな、と素直に思っていただけるようなより強い、良い『ｔｅｎ．』で中谷アナを待っていられるようにしたい」と意気込んだ。