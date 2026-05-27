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読売テレビの佐藤アナ、7月末で退社「新しい道へ」…最後の出演は5月29日

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読売テレビの佐藤アナ、7月末で退社「新しい道へ」…最後の出演は5月29日
佐藤アナ読売テレビ退社
📆5/27/2026 2:12 AM
📰sakigake
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読売テレビの佐藤アナウンサーが7月31日付で退社し、新たな道へ進むことをSNSで発表。7年間の感謝を綴り、ファンから多くのエールが寄せられている。

読売テレビ 佐藤アナ ウンサーが、7月31日をもって同局を退社し、 新しい道 へ進むことを自身のSNSで発表しました。 佐藤アナ は2019年に入社以来、朝の情報番組「朝生ワイド す・またん！

」をはじめ、「情報ライブ ミヤネ屋」「音道楽√」など、数多くの人気番組に出演してきました。 特に「す・またん！ 」内のコーナー「アイドル天気」では、自らアイドル曲に合わせて踊る姿が視聴者の間で話題となり、関西を中心に「さかなちゃん」の愛称で親しまれてきました。 慶應義塾大学法学部卒業後、AKB48のオーディションに合格しながらも辞退した経歴や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍した経験を活かし、その明るく元気なキャラクターで多くのファンを魅了しました。

退社の報告では、「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」とつづり、読売テレビ社屋の写真を添えるなど、局への愛情が感じられるメッセージを投稿。 今後の活動については、「お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」と述べるにとどめましたが、今後の展開に期待が寄せられています。 また、読売テレビアナウンサーとして最後のテレビ出演は5月29日放送の「音道楽√」となり、Podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月末まで配信を続けるとしました。

佐藤アナの今後の活躍に注目が集まります。 佐藤アナは千葉県出身で、2019年に読売テレビに入社。 同期入社のアナウンサーたちと切磋琢磨しながら、持ち前の明るさとダンススキルを武器に、関西の朝の顔として成長してきました。

「す・またん！ 」では、天気予報の時間にアイドルソングに合わせて踊る「アイドル天気」が人気を博し、共演者からもそのエネルギーが高く評価されていました。 また、「ytv漫才新人賞決定戦」ではMCを務めるなど、バラエティ番組でも活躍。 関西のお茶の間で愛される存在となりました。

退社の発表後、SNSには「さかなちゃんありがとう」「次のステージでも頑張って」など、多くのエールが寄せられています。 佐藤アナは今後、フリーアナウンサーとして活動する可能性も取り沙汰されており、新たな道での成功が期待されています。 読売テレビとしても、佐藤アナの卒業を惜しむ声が多く、最後のテレビ出演となる「音道楽√」の放送日が近づくにつれ、ファンからの注目が集まっています。 また、Podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」では、最終回までリスナーとの交流を楽しむ姿勢を見せています。 佐藤アナの今後の動向に注目しつつ、彼女が歩む新しい道を応援したいと思います

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佐藤アナ 読売テレビ 退社 新しい道 さかなちゃん

 

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