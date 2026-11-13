読売テレビ『ダウト』第7話で真犯人「コウモリ」は警部磯貝

読売テレビ木曜ドラマ『ダウト』第7話で真犯人「コウモリ」が警部磯貝哲雄と判明。雪路の悲劇的な選択と楓の絶望、視聴者の衝撃的な反応を詳述。

読売テレビ と日本テレビ系で放送されている木曜ドラマ『 ダウト -15年目の復讐-』の第7話が12日に放送され、視聴者から大きな反響を集めている。本作は、15年前に連続殺人犯「 コウモリ 」によって両親を殺害された安堂楓（ 仁村紗和 ）と、犯人を捕らえて罪を償わせようとする義理の弟・奥沢雪路（ 佐藤大樹 ）が中心となる完全オリジナルの考察サスペンスである。

第7話で真犯人「コウモリ」は警部磯貝哲雄

第7話のクライマックスにおいて、ついに真犯人「コウモリ」の正体が明らかになった。その正体は、事件の捜査を進めてきた警部の磯貝哲雄（細田善彦）であった。磯貝は楓たち面前で自身が「コウモリ」であることを自供し、これまでの事件で起こった残酷な動機の数々をゆっくりと語り始めた。この事実の暴露は、物語の展開を予想していなかったファンに対して、非常に強烈なインパクトを与えた。

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磯貝は、楓と雪路の再会が「コウモリ」事件再発の引き金になったと明かした上で、銃を突きつけた。しかし、雪路によって射殺されるという結末を迎えた。楓は雪路に「コウモリ」を撃たせまいと名前を呼び続けたが、その願いは叶わず、まさかの選択を下してしまった雪路に、「え⁉」「今日って最終回じゃないよね？」といった衝撃の声が相次いだ。

捜査の裏側で操られた検視官南川と国会議員

事件の鍵を握る人物たちの動きも明らかになりつつあった。内通者の疑いがあった大場（駿河太郎）は、雪路に対し、検視官の南川（戸田昌宏）が「私が潮田（中田青渚）たちを殺した。今すぐ「コウモリ」事件の捜査をやめなければ人を殺す」と自供する動画を送ってきたことを明かし、突入が遅れた理由を説明した。しかし、突入の情報を知り得るはずがない状況から、警察内部に内通者が存在すること、そして南川が何者かによって操られている可能性が浮上した。

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また、「仲良しクラブ」を含めた複数の支援団体をサポートしていたのは、国会議員の善田良一（デビット伊東）だったことが判明する。善田は、DNA鑑定の結果、リリカ（中山ひなの）と親子だったことも明らかにした。これらの情報を手がかりに、百華（松田好花）を「コウモリ」に殺害された小太郎（髙松アロハ）は、「コウモリの首を取る」という強い決意のもと、楓と雪路と結託して善田の別荘へ向かった。

別荘に到着した彼らの前に、すでに息のない南川と善田の姿があった。南川の遺体には「コウモリ」の証である黒い花びらが散りばめられていたが、善田の周りには花びらはなかった。さらに、善田の周りからは自死をほのめかす遺書が見つかった。しかし、これらすべての状況は、警部の磯貝哲雄が仕組んだものだったことが後に明らかになる。これにより、磯貝が事件の黒幕であった可能性が極めて高まった。

視聴者の反応と最終回へ向けた予感

第7話の放送後、視聴者からは多様な反応が寄せられている。雪路が「コウモリ」を射殺してしまった展開に対しては、物語の方向性が予想外のものへ向かったことへの驚きと、キャラクターたちの悲劇的な運命に対する同情の声が強く上がった。特に楓が自身の復讐ではなく弟を守ろうとした姿勢と、それによって起きた結果への違和感が印象的だった。

また、小太郎（髙松アロハ）の活躍についても注目が集まった。彼が「コウモリの首を取る」という決意で楓と雪路に協力し、現場へ向かった行動は、単なる不良ではなく、真摯な正義感を持つ人物として描かれた。視聴者からは「半グレというより刑事に向いてる…」といった評価もあり、小太郎のキャラクターに対する支持の高さがうかがえる。

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本作『ダウト -15年目の復讐-』は、総勢30人の容疑者候補の中から真犯人「コウモリ」の正体を突き止めていく物語である。楓が犯人を殺して復讐し、雪路が犯人を捕らえて罪を償わせるという、正反対な姉弟の思惑が交錯するノンストップ・サスペンスとして展開してきた。第7話での真犯人暴露と雪路の死という大きな転機を経て、最終回へ向けてどのような結末を迎えるのか、注目が集まっている。