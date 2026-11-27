読売テレビの虎谷温子アナ（43）が、夕方のニュース番組「かんさい情報ネットten.」（月～金曜、後3・50）に14

読売テレビの虎谷温子アナ（43）が、夕方のニュース番組「かんさい情報ネットten. 」（月～金曜、後3・50）に14年ぶりに復帰することになり27日、大阪市の同局で会見した。 虎谷は番組立ち上げ時にかかわっており、今回の起用に「驚きました」とにっこり。

「当時から、随分メンバーもスタッフも入れ替わってるのかな？ と思ったらそうでもなくて。 一瞬で当時に帰ったようだった」と話した。 虎谷アナも産休を経験しており「（14年前）当時の私になかったのは子育ての経験。

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今も語れるほどのことはできていませんが、あの時には気付かなかった視線、子育てを通して“それぞれの人にそれぞれの事情がある“ということが分かってもきたので、それを活かせたら」と力を込めた。 これまでの1曜日から2曜日を担当することになった足立アナは「責任感がやはり増しています。 中谷アナが今日をもって離れるのはすごく寂しい気持ちですが、番組をよりパワーアップ、私自身も一歩前へ進んだキャスターになれるように努力したい」などと話した。