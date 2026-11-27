読売テレビの足立夏保アナウンサーと虎谷温子アナウンサーが報道番組かんさい情報ネットten.で新体制で初共演する。中谷しのぶアナの産休に伴い虎谷アナがメインキャスター、足立アナが中堅として出演し、長年のファンである足立アナが虎谷アナとの初共演への期待を語った。

読売テレビ の 足立夏保 アナウンサー（27）が27日、大阪市内の同局で開かれた『かんさい情報ネット ten. 』新キャスター取材会に 虎谷温子 アナウンサー（43）と出席し、先輩アナとの初共演へ期待に胸を膨らませた。

同局の夕方報道番組『かんさい情報ネット ten. 』（月～金 後3：50 ※関西ローカル）。 メインキャスターの中谷しのぶアナウンサーが産休に入ることに伴い、30日から虎谷アナウンサーがメインキャスターを務める。 これまで火曜担当だった足立アナは水曜と木曜を担当する。

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中谷アナの産休入りについて「正直すごくさびしい気持ちではあるんですけど」としつつ「これまで中谷さんの大事にされてきた 『ten. 』の視聴者と一緒に番組を作るところ、それから視聴者の皆さんの知りたいに応える努力というのは私自身もし続けて参りたい」とこれからの番組作りへの思いを語った足立アナ。 実は初回から2012年秋まで担当していた虎谷アナとは初共演だそう。