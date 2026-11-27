読売テレビの中谷しのぶアナウンサー（38）は27日、担当する夕方報道番組「かんさい情報ネット ten.」のメインキャスターを27日付で退き、産休に入ることが報告された。中谷アナは番組で約13年半従事し、家族のような番組への感謝と、後任の虎谷温子氏、足立夏保氏へのバトンタッチを語った。

中谷しのぶ アナウンサー （C）ORICON NewS inc. 読売テレビ の 中谷しのぶ アナウンサー （38）が27日、メインキャスターを務める夕方報道番組『 かんさい情報ネット ten. 』（月～金 後3：50 ※関西ローカル）で同日をもって産休に入ることを報告した。

番組への思いとともに感謝のメッセージを伝えた。 今年8月29日に自身のSNSで第1子の妊娠を報告していた中谷アナは、今月20日放送の『ten. 』でも産休に入ることを伝えていた。27日の放送回では終盤に、来週からキャスターを務める虎谷温子アナウンサーと足立夏保アナウンサーを呼び込み紹介。

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「引き続き、『ten. 』の新しい体制もよろしくお願いします」と呼び掛けた。 そして「私なんですけれども、サブキャスター時代を含めますとおよそ13年半、『ten. 』を担当させていただきました。