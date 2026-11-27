読売テレビの虎谷温子アナウンサー（43）と足立夏保アナウンサー（27）が27日、大阪市内の同局で開かれた『かんさい情報ネット ten.』新キャスター取材会に出席した。

読売テレビの虎谷温子アナウンサー（43）と足立夏保アナウンサー（27）が27日、大阪市内の同局で開かれた『かんさい情報ネット ten. 』新キャスター取材会に出席した。 同局の夕方報道番組『かんさい情報ネット ten.

』（月～金 後3：50 ※関西ローカル）。 メインキャスターの中谷しのぶアナウンサーが産休に入ることに伴い、30日から虎谷アナウンサーがメインキャスターを務める。 これまで火曜担当だった足立アナは水曜と木曜を担当する。 2009年にスタートした同番組。 初回から2012年秋まで担当していた虎谷アナにとって14年ぶりに復帰する。

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番組チーフプロデューサーの長谷川敬典氏は「中谷アナウンサーの産休が決まった時に真っ先に頭に浮かんだのが虎谷アナウンサーでした」と振り返り「個性の強い出演者と癖の強い解説者がそろっています。 そういった方の魅力を引き出して毎日3時間の生放送でニュースを分かりやすく伝えるというメインキャスターの役割を考えた時に虎谷アナが一番適任であろうとスタッフの中でもすぐに答えが出ました」と説明した。 虎谷アナは「番組のキャッチフレーズ”きょうを知ると、あしたが変わる。 ”っていうのが私自身すごくいいなと思いました。