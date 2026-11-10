読売ジャイアンツが平石洋介氏を野手統括ディレクターに任命

読売ジャイアンツは10日、元楽天監督の平石洋介氏を野手統括ディレクターに招へいすると発表。現役経験のない異例の人事で、フロントと現場の連携強化を図る新体制の構築へ動き出した。

読売ジャイアンツ は10日、元楽天イーグルス監督の 平石洋介 氏（46）を 野手統括ディレクター として招へいすることを正式に発表した。この人事は、平石氏が巨人での現役経験を持たず、かつ他球団で監督を務めた実力者を起用するという異例のものとなっている。チームは1軍と2軍を中心にディレクター職を設置する新たな組織体制を構築し、現場とフロント部門の連携を強化することで、1軍の戦力向上と若手選手育成の両立を目指す方針だ。

平石氏の役割と新組織の仕組み

新設された組織において、平石氏は野手部門全体を統括する野手統括ディレクターとして活動する。今季まで3軍コーチを務めていた橋本到氏と若林晃弘氏が、平石氏をサポートしながら野手部門のディレクター業務を担う予定である。投手部門では山口鉄也氏や矢貫俊之氏がそれぞれディレクターを務める見通しで、各ポジションの専門性を活かした指導体制が整えられる。

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従来のシステムでは2軍や3軍に常駐する形が主流だったが、新体制では1軍と2軍を中心に各ディレクターがコーチ陣を直接サポートする形へと移行する。これにより、選手の状態や成長プロセスをより正確かつ迅速に1軍側に伝える役割を果たすことが期待されている。フロント部門との一体感を高めることで、戦略的な戦力構築が可能になる。

水野編成本部長の説明と指揮系統

水野雄仁編成本部長（61）は、ディレクターという新体制について「よりフロントと一体となって戦える体制」とその狙いを説明している。コーディネーターのようにコーチの上に立つ統括立場ではなく、あくまでコーチをサポートする役割に重点を置いている点が特徴的だ。また、2軍の試合も視察し、現場の生の声や選手のコンディションを把握することで、1軍への情報伝達精度を高める計画だ。

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平石氏は現役引退後、楽天でコーチを務め、2019年には1軍監督に就任した経験を持つ。その後、ソフトバンクや西武でも指導者を務めるなど、複数球団での豊富な指導実績を積んできた。こうした多様な環境での経験を巨人に持ち込み、チームの底上げに貢献することが求められている。

松井新監督下での勝利と育成の両立

松井秀喜新監督の下、巨人は現場とフロントが一体化した新組織で運営を進める。平石氏の加入により、野手部門の指導力がさらに強化され、勝利追求と若手育成という二つの目標を同時に回していく体制が完成する。選手開発のプロセスが明確化されることで、長期的なチーム強靭化への道筋が見えてきたと言える。

この人事変更は、単なるスタッフ追加ではなく、組織構造そのものを見直す大胆な施策として捉えられている。平石氏の持つ他球団での知見と、巨人特有の文化を融合させることで、新しい戦術や育成手法が導入される可能性もある。今後の活躍に注目が集まる。