FCNTは「らくらくスマートフォン F-53G」を2027年1月下旬以降にドコモから発売。約5.4インチ有機ELと押した感覚がわかるタッチパネルを採用し、Geminiの呼び出しや詐欺電話の検知、海外着信の一括拒否に対応する。約5030万画素カメラを搭載し、カラーは3色を展開。

は、約5.4インチの高解像度有機ELディスプレイと、押した感覚がわかる「らくらくタッチパネル」を採用したモデルだ。 ホーム画面は、縦スクロールで扱いやすい「標準ホーム」と、アプリを自由に並べられる「シンプルホーム」の2種類を備え、使い方に合わせて選べる構成だ。

ホームボタン長押しでAI「Gemini」を呼び出せるほか、カメラボタンから文字などを拡大する「おまかせズーム」も使えるため、スマホ初心者でも操作しやすい設計だという。 通信面では、通話中の詐欺検知や海外着信の一括拒否、離れた家族への自動通知機能など、安心して使うための機能を充実させた。 背面センサーで自律神経の状態を約1分で測定し、AIが生活習慣のアドバイスを行う健康サポート機能も特徴だ。 バッテリーは4,000mAhで、一回の充電で3日間使える想定だという。

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防水・防塵と耐衝撃に対応し、まる洗いやアルコール除菌にも対応するため、日常使いの扱いやすさも高めている。 カメラはソニーの高性能イメージセンサー「LYTIA 600」を採用した約5,030万画素仕様で、光学手ブレ補正やAIによるシーン認識で撮影を支援する。 最大2TBのmicroSDカードにも対応し、写真や動画をたっぷり保存できる。