詐欺で帝国を築け！早期アクセス開始のシミュレーションゲーム

借金返済のために詐欺帝国を築くシミュレーションゲーム。窃盗、フィッシング、オンラインカジノ運営など多彩な詐欺を実行し、労働力の管理や地下の秘密を探る。早期アクセス中で、正式版に向けてさらなる拡充を予定。

本作は、プレイヤーが巨額の借金を返済するために、さまざまな詐欺で資金を稼ぐ巨大な帝国を作り上げる シミュレーション ゲーム です。 窃盗、フィッシングメールの送信、出会い系アプリの操作、オンラインカジノ運営、ギャンブルテーブルの不正など、多岐にわたる詐欺行為を実行します。

これらの活動で得た利益を元に装置をアップグレードすれば、より大きな収益を得ることが可能です。 例えば、フィッシングメールの送信件数を増やすスパムサーバーや、より高度なハッキングツールを導入することで、一度の攻撃でより多くの被害者から金銭を奪えます。 また、オンラインカジノでは、確率操作やボットの使用など、細かなテクニックが勝利の鍵を握ります。 当然、これらの詐欺を効率的に遂行するためには、信頼できる労働力が欠かせません。

プレイヤーは街中で優秀なスキルを持つ人々を誘拐し、強制的に労働力として確保します。 誘拐した人物は、ディーラーや運搬係、さらには発電用の回し車に投入するなど、状況に応じて役割を割り当てます。 回し車で発電された電力は、詐欺センターの運営や取引に利用される重要な資源です。 また、労働力の管理には厳しい規律が必要で、懲戒や洗脳といった手段を用いて、従業員の士気と生産性を維持します。

心身の状態が悪化した労働者は、生産効率が低下するだけでなく、反乱を起こすリスクもあるため、常に注意を払う必要があります。 詐欺センターで生産された電力や食料などの資源は、市長や警察、地元住民との取引に活用できます。 例えば、電力の一部を市長に提供することで、警察の捜査を遅らせてもらったり、裏取引で特別な許可を得たりできます。 また、住民に食料を配ることで人気を得て、新たな詐欺の標的を見つけやすくなるなどの利点があります。

ゲームが進むにつれて、街の地下に隠された黒い秘密も明らかになり、プレイヤーの選択次第でストーリーが分岐します。 地下王国の覇者となるか、あるいは組織の内部抗争や外部の捜査によって混乱に飲み込まれてしまうか、すべてはプレイヤーの手腕にかかっています。 本作は早期アクセスとしてリリースされ、その期間は約1年間を予定しています。 リリースされたビルドでは、基本的な詐欺行為、従業員の雇用と管理、施設のアップグレード、都市部の探索、ストーリーの進行など、ゲームの核となるプレイ要素を楽しむことができます。

正式版に向けては、新たな詐欺のバリエーション（例：クレジットカード詐欺や架空請求）、より多彩な従業員のスキルや性格、追加の物件やアップグレード可能な設備、詳細なカスタマイズオプションなど、コンテンツの大幅な拡充が計画されています。 また、事業の自動化システムや、他プレイヤーとの対抗要素など、新規要素も追加される予定です。 価格については、早期アクセス終了後に販売価格が引き上げられることがアナウンスされていますので、興味のある方はお早めに購入されることをおすすめします





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