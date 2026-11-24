モロッコサッカー連盟は、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐり、セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を不服として申し立てた件で、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した裁定について公式声明を発表した。

モロッコ サッカー連盟は、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をめぐり、 セネガル サッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を不服として申し立てた件で、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した裁定について公式声明を発表した。

スポーツ仲裁裁判所は本日2026年11月24日（火）、セネガルサッカー連盟の上訴を認める裁定を下し、モロッコに3-0の勝利を与えたアフリカサッカー連盟の決定を取り消した。 これにより、決勝で1-0の勝利を収めて優勝したセネガル代表にタイトルが戻されることになった。 モロッコ王立サッカー連盟は、2026年11月24日（火）にスイス・ローザンヌで下されたスポーツ仲裁裁判所の裁定を確認した。

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本裁定は、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝に関し、セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟上訴委員会の決定に対して申し立てた上訴についてのものである。 これに関し、モロッコ王立サッカー連盟は、仲裁手続きの公正性と信頼性を損なうおそれのある行為について必要な法的措置を講じるよう求めた当連盟の要求が考慮されなかったことに、驚きと遺憾の意を表明する。

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とりわけ、裁定が下される48時間前に、ドイツ人仲裁人ウルリッヒ・ハース（ULRICH HAAS）氏とセネガルサッカー連盟会長との間で接触があったことが確認されている点についてである。 また、モロッコ王立サッカー連盟は、本裁定が、主審の許可なく選手がピッチを離れる行為と、それに伴う責任および懲戒処分に関して、国際サッカー評議会（IFAB）と国際サッカー連盟（FIFA）が最近打ち出した方針を考慮していないと指摘する。