数多くの映画やテレビドラマの撮影ロケが行われている札幌。大都市の利便性と豊かな自然が近接し、四季の風景や雪景色など多彩な撮影環境に恵まれている。この環境を生か…

数多くの映画やテレビドラマの撮影ロケが行われている札幌。 大都市の利便性と豊かな自然が近接し、四季の風景や雪景色など多彩な撮影環境に恵まれている。 この環境を生かし、映画やドラマの誘致、撮影支援に取り組むのが札幌フィルムコミッションだ。

作品の舞台となった場所を訪れる「聖地巡り」や、撮影に参加するボランティアエキストラも注目を集めている。 映像を通して札幌の魅力に触れる旅に出た。 深夜の駅に1000人 今年2月の札幌市内。 深夜にもかかわらず、約千人が札幌市営地下鉄大通駅の地下コンコースに集まり、撮影の出番を待っていた。12月25日に全国公開される映画「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」のロケ現場。

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人気シリーズの第4作で、札幌フィルムコミッションがロケ地の調整やエキストラ募集などに全面協力した。 記者は昨年秋、同コミッションのボランティアエキストラに登録。 メールの募集案内から都合のいい日を選んで応募すると、当選の知らせが届いた。 撮影が始まり、15人ほどのグループで指定場所に待機していると、遠くから撮影開始のアナウンスが聞こえてきた。