3番人気ランニングビーチ（牡、小林・福田真）が直線で差し切り、重賞初挑戦で記念すべき第1回の覇者となった。勝ちタイムは1分27秒0。本田正重騎手（38）は重賞… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

3番人気 ランニングビーチ （牡、小林・福田真）が直線で差し切り、重賞初挑戦で記念すべき第1回の覇者となった。 勝ちタイムは1分27秒0。 本田正重騎手（38）は重賞27勝目、福田真広調教師（43）は重賞4勝目で、コンビでの重賞制覇は3度目となった。

浦和の重賞では初となる14頭立て。13番枠からのスタートだったが、師が「騎手がうまく乗ってくれました。 それに尽きると思います」と話していたようにスタンド前で内ラチ沿いまで潜り込んだ鞍上の好騎乗が光った。 向正面は9番手。 馬群をさばくように4角で外に持ち出すと、直線で前を行く6頭を捉え切った。 18日の大井から中7日で連勝。

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師は「連闘で使ってしまっているので」と次走は未定だが、転入後に使われてきた1400メートルだけでなく「すごく器用なので、1600メートルでも大丈夫」。 初めての浦和もあっさりこなした競馬センスの良さで今後も重賞戦線をにぎわしてくれそうだ。