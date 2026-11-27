(英文の訂正により、２段落目の上海総合指数の上昇率を「４．２％」から「３．７％」に、ＣＳＩ３００指数の上昇率を「３．７％」から「４．２％」に訂正します。) [上海／香港 ２７日 ロイター] - 中国株

- 中国株式市場は大幅高で終了。 中国政府が資本市場を安定させる新たな政策を打ち出す方針を示したことを好感した。 上海総合指数は３．７％（訂正）高で引け、優良株で構成されるＣＳＩ３００指数も４．２％（訂正）高で取引を終えた。

いずれも１日としては、中国が市場を活性化させるために大規模な刺激策を打ち出した２０２４年１０月以来最大の上昇率を記録した。 この上昇は香港にも波及し、ハンセン指数は１．９％上昇、ハンセン・テック指数は６％急伸。 香港の光大証券国際のストラテジスト、ケニー・ウン氏は「市場にとってカンフル剤だ」と指摘した。

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「市場心理は長い間冷え込んでおり、買い手掛かりとなる好材料もあまりなかった。 少なくとも今は、頼れるものができた。 本当に相場が悪化すれば、国家隊が救済に動くということだ」と語った。 しかし、一部のアナリストは、「国家隊」による支援だけでは持続的な上昇につながる可能性は低いと指摘。