オリックスが２９日、大阪市内で育成を含む新入団１２選手の記者会見を行い、ドラフト１位の角田楓斗投手は「１年目からチームに貢献して新人王を目指す。日本一の投手に向かって一歩ずつ進みたい」と抱負を語った…

オリックスの新入団発表でポーズをとる（前列左から）千葉汐凱投手、近藤琉唯斗投手、仲井慎投手、角田楓斗投手、春山陽登外野手、野村亮輔投手、（後列左から）菅原大奨外野手、河田ハウエルエバン盛児内野手、井尻琉斗捕手、黒川凌大投手、吉田健吾捕手、若藤季柊内野手＝２９日、大阪市 オリックスが２９日、大阪市内で育成を含む新入団１２選手の記者会見を行い、ドラフト１位の角田楓斗投手は「１年目からチームに貢献して新人王を目指す。

日本一の投手に向かって一歩ずつ進みたい」と抱負を語った。 新入団選手は次の通り。 【ドラフト】１位 角田楓斗投手（２２）＝富士大、１７８センチ、８４キロ、右投げ左打ち、背番号１２▽２位 仲井慎投手（２２）＝駒大、１７７センチ、８２キロ、右投げ右打ち、２０▽３位 春山陽登外野手（２１）＝大商大、１７７センチ、９０キロ、右投げ右打ち、５５▽４位 近藤琉唯斗投手（１８）＝北海道・小樽双葉高、１８４センチ、８３キロ、右投げ右打ち、６３▽５位 野村亮輔投手（２２）＝仏教大、１７８センチ、９０キロ、右投げ左打ち、５６▽６位 千葉汐凱投手（２４）＝ホンダ、１７７センチ、８５キロ、左投げ左打ち、５７