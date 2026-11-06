角川春樹氏総監督 夜間中学映画 初日挨拶

角川春樹氏が脳梗塞からのリハビリを経て完成させた夜間中学を舞台にした映画の初日挨拶。主演のさやか役が語る成長と、総監督の感慨深い舞台裏を紹介。

義務教育の修了をさまざまな事情で果たせなかった人々が学ぶ 夜間中学 を舞台とした映画が、多くの関係者やキャストの出席のもと初日を迎えた。主人公の潤間 さやか を演じる若手女優は、役を通じた自身の成長と、作品が描く人間関係の尊さについて語った。この作品は、生徒たちが悩みや葛藤と向き合いながら、学ぶ喜びや人生をやり直す勇気、そして他者とのつながりの重要性を描き出す物語として注目を集めている。

本作品の総監督を務める角川春樹氏（84）は、これが最後の総監督作となる節目の作品であることを明かした。氏は挨拶の中で、今日の初日を迎えることを特別な日であると位置づけ、映画の完成を新たな命の誕生であることと比較した。自らを新しい命を授かった親の様に感じ、その新しい命が自分の手を離れていく寂しさとともに、非常に嬉しいという複雑な心情を述べた。これは単なる上映会ではなく、自らの制作活動の集大成であり、新しいスタートを切る重要な瞬間であることを示している。

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角川氏は、この映画制作に至るまでには大きな身体的困難がありました。昨年8月に脳梗塞を発症し、その結果としてほぼ半身不随の状態に陥りました。しかし、長期間にわたる集中的なリハビリテーションを重ねることで、身体的機能を回復させ、本作の完成まで漕ぎ着けることができました。氏は、この困難を乗り越え、中川監督と共同で映画をつくることができたことを深く感慨深く思っていると述べ、その不屈の精神と制作への愛着を示しました。

制作プロセスにおける角川氏の視点の変化も重要な点です。脳梗塞からの回復や中川監督との協働を通じて、映画に対する視線は以前とは明らかに異なりました。角川氏は、中川監督との出会いにより、単眼ではなく複眼で物事を見ることが可能になったと説明しました。これにより、二人の力が融合することで「1＋1」が単純な2ではなく、3や4、5へと拡大する相乗効果が生まれました。その結果、角川氏が当初想定していたよりも多くの方々がこの映画に感動している現状に、氏自身もうなずくほかありませんでした。

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主演の潤間さやか役は、役作りを通じて自分自身と対話することの重要性を学びました。氏は、さやかというキャラクターが他者とのふれあいを通じて自信をつけていく過程を描いており、まず自分を認め、自分と向き合うことが人生において非常に大切だと痛感しました。この作品を通じて、視聴者や関係者が、人間関係の修復や自己受容の尊さを再認識するきっかけとなることが期待されています。さやかの母役には仙道敦子（57）、教員役には真木よう子（44）、生徒役には三戸なつめ（36）、浅野温子（65）、中尾ミエ（80）、山本學（89）、小林虎之介（28）が扮し、夜間中学を取材する漫画家役には小泉孝太郎（48）が参加しています。

出演したキャストたちは、それぞれ異なる世代や背景を持ちながら、夜間中学という特殊な環境下での人間ドラマを熱演しています。仙道敦子や真木よう子といったベテラン女優から、小林虎之介のような若手俳優まで、多様な俳優陣が一堂に会することで、作品に厚みと広がりを持たせています。特に、三戸なつめや浅野温子、中尾ミエ、山本學、小林虎之介らが生徒役を演じることで、時代を超えた学びの継続性と、誰にでもチャンスがあるというメッセージが強調されました。小泉孝太郎が演じる漫画家役は、外部からの視点で夜間中学の現状を浮き彫りにし、社会への問いかけを行う役割を果たしています。

この映画は、単なるエンターテインメントを超え、社会課題である夜間教育のあり方や、生涯学習の重要性を視覚的に提示するものです。角川春樹氏の不屈の闘志と、キャスト陣の深い演技が融合し、观众に強い印象を残す作品となっています。初日を迎えた本作が、多くの関係者の思いを込めて、広く人々の心に残るものであることが期待されています。作品を通じて、困難に直面した人々が勇気を得られるような存在となり、社会全体の連帯感や共感を深めるような役割を果たすことが、製作陣の最大の願いです。