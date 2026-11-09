角川博と竹島宏が東京・三越劇場で共演 演歌界の「ヒロシ」たちが夢のステージ

演歌歌手の角川博氏と竹島宏氏が東京・三越劇場でスペシャルコンサートを開催。先輩への憧れから実現した共演の裏側と、舞台裏のエピソードを独占取材で解説します。

演歌歌手の 角川博 氏と 竹島宏 氏が、東京・ 三越劇場 において「 スペシャルコンサート マジ（本気）ヒロシ」を9日に行った。この共演は長年の夢が現実となり、両歌手の親交と演歌界の現状を象徴する出来事として注目を集めている。

竹島氏は、先輩である角川氏の歌声と人柄にずっと憧れ続けており、いつか一緒にステージに立ちたいと考え続けてきたと明かした。熱望する余り、番組の収録中に公開で共演を直訴し、断りきれない状況に持ち込んだ策士のような一面も見せた。

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夢の共演に至るまでの経緯と背景

竹島氏によると、角川氏への尊敬の念から、共演を強く望んでいたという。番組収録中という場を活用して「お願いできませんか」と直談判した結果、角川氏が断りきれない雰囲気となり、この特別公演が実現した経緯がある。竹島氏は自身の策士ぶりを明かしながらも、真摯な願いが叶ったことを喜んでいる。

一方、ベテラン歌手の角川氏は、当日「お仕事をありがとうございます」と丁寧に対応し、貫禄を見せつけた。先輩として後輩の熱意に応え、プロフェッショナルな姿勢で公演に臨んだ様子が伝わってくる。

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同名の歌手たちによる冗談とギャグ

両氏の本名も"ヒロシ"という巧合がある。演歌界には五木ひろし氏や三山ひろし氏も存在し、合計四人の"ヒロシ"がいる中で、角川氏は今後これらが合流する可能性について「本名も"ヒロシ"が角川先輩のこだわりみたいで…」と述べた。これに対し、竹島氏は「本名を変えていただくしかないですね」と冗談で笑い、会場を和ませた。

オープニング曲には、今年8月にNHK「うたコン」に出演した高田みづえ氏の「そんなヒロシに騙されて」が選曲された。これは角川氏の発案によるもので、竹島氏が所属するレーベルのディレクターが、当時の高田氏の担当ディレクターだったこともあり、実現に至ったという背景がある。

本番への緊張感と舞台裏の熱い想い

同コンサートは竹島氏にとって夢の実現であった。リハーサル段階では、角川氏の歌声に感動して涙が流れてきたと振り返り、当日はちゃんと泣かずに歌えるのかと心配していたという。しかし、本番が近づくとその気持ちは変わった。

本番では「泣いている場合じゃないな」と切り替え、角川氏がどこでギャグを投げてくるか分からないため、それをしっかりと拾って先輩に恥をかかせないよう、真面目な姿勢で臨んだ。この舞台裏のエピソードから、後輩歌手としての覚悟と先輩への敬意が伝わってくる。

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今回のスペシャルコンサートは、単なる共演にとどまらず、演歌界の世代間交流と、歌手同士の深い絆を視覚化したイベントとなった。角川博氏と竹島宏氏の今後の活動にも、大きな期待が集まっている。