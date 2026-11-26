角居勝彦元調教師が、ジャパンCへの海外馬来日増加要因として日本の馬場適応や検疫緩和を指摘。グラファール調教師ら欧州勢の参戦が増え、世界最高峰の競走へ返り咲いた背景を分析。

角居勝彦 元調教師は、6年前の当コラムで ジャパンC について「残念ながら、世界のスーパーホースが来日することはなくなりました」と語り、「スーパージョッキー同士の戦いを楽しむのが、今のあり方なのかもしれません」と指摘していました。しかし、あれから状況は一変しています。この変化は、日本の競馬が国際的に大きく評価されていることを示す明確な証拠と言えます。これまでは外国馬にとって速い馬場が大きなネックとなっており、来日の障壁となっていました。

馬場適応と賞金魅力で海外馬参戦増加

しかし、去年のジャパンCや先週のマイルCSでの勝利によって、日本のG1レースをさらに狙ってくる馬が増えると考えられます。欧州競馬の平地シーズンが終わった後でも大金が稼げるレースとして、その認識が海外で高まったはずです。この流れを牽引したのが、両レースを制したグラファール調教師の技術や戦略であり、それを真似る調教師も現れるでしょう。私自身も、シャンティイの調教場をどう使って馬をつくっているのか、非常に気になっています。

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グラファール調教師の人脈と背景

グラファールさんと花子さんは、15年ほど前にフランスでお会いしたことがあります。英国のロジャー・ヴェリアン調教師と結婚した花子さんの紹介でした。グラファールさんは、同じくシャンティイで開業していた小林智調教師とも親交が深いそうです。私は残念ながら英語の会話にあまり加われませんでしたが、ジェントルマンというイメージの人でした。ゴドルフィンの人材育成プログラム「フライングスタート」の1期生として、さまざまな国の人たちと仲良しで情報交換も活発のようでした。

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世界一馬の来日と種牡馬入りのリスク

カランダガンやエルデナリはせん馬ですが、今年は牡馬の大物オンブズマンも来日しました。種牡馬入りを控えていますから、負ければ価値が下がるリスクもあります。それでも挑んできたのは、「ジャパンCを勝てば箔が付く」という時代になったのもあるでしょう。オンブズマンは23年、25年に「ロンジンワールドベストレース」で世界一になりました。ディープインパクトが種牡馬として欧州で活躍した影響も大きいと思います。

検疫緩和と経営環境の整備効果

前にも書きましたが、22年から競馬学校だけでなく東京競馬場でも検疫を受けられるようになりました。調教師の立場からすると、これは大事なポイントです。馬の体調管理を考えると、やはり検疫が厳しければ遠征に二の足を踏んでしまいます。そしてオーナーサイドには褒賞金の魅力もあるでしょう。これらの環境整備が、世界最高峰の競走としての地位回復に不可欠です。