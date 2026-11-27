プレスリリース 観光案内所向けに「AIアバター観光案内」と「ラゲッジドック」を提供、窓口の案内と荷物預かりを支援。デバイスエージェンシー（AdvaNceD IoT）

株式会社デバイスエージェンシー株式会社デバイスエージェンシー（本社：大阪市西区、代表取締役：田中実）は、ホテル・飲食店・温浴施設などに向けて展開しているIoTソリューション「AdvaNceD IoT」に、新しい業種として「観光案内所」向けの製品ページを公開します。

窓口の観光案内を担う「AIアバター観光案内」を中心に、観光客の荷物預かりをセルフ化する「ラゲッジドック（観光案内所向け）」と組み合わせてご案内します。 観光案内所の窓口の案内と荷物預かりを支える環境づくりを支援します。 観光案内所は、観光客が街で最初に立ち寄る場所です。 一方で、窓口では「お手洗いは？

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」「バス停はどこ？ 」といった同じ質問に何度も答えたり、荷物預かりの対応にスタッフの手が取られたりと、本来の相談対応に時間を割きにくいという声があります。 スタッフを増やすのは難しいけれど、窓口を空けたくない。 そうした観光案内所の現場に向けて、当社は案内と荷物預かりの2つを支える製品を、観光案内所向けにまとめました。