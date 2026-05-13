観光庁：本県急増した観光客の底上げ策は…

観光庁によると、昨年の本県の延べ宿泊者数は約294万人で、東北で5番目の山形県（約473万人）にも大きく水をあけられている。本県を訪れる観光客は花見や夏祭り、紅葉の時期に集中する傾向があり、季節によって繁閑の差が大きいことが長年の課題となっている。底上げを図るには年間を通じて観光客を呼び込む必要がある。 この対策として県が今月始めたのが、宿泊料を最大1万2千円割り引く「得旅キャンペーン」だ。対象期間は7月31日まで。大型連休明け以降、秋田竿燈まつりなど夏祭りシーズンに入る前の観光客が比較的少ない谷間の時期に当てた。 これから本格化する三種町のジュンサイ摘み取り体験、カヌーやスタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）といったアクティビティーなど、この時期ならではの観光コンテンツと併せて売り込む狙いだ。県によると、既に一部の割引クーポンが利用上限に達する好評ぶりだという。 プロモーション活動としては、全国メディアに取り上げられる機会を増やすため、売り込みに力を入れるほか、交流サイト（ＳＮＳ）やホームページでの情報発信に積極的に取り組む。本県は自然や温泉、食、伝統文化など高い潜在能力を持った観光資源が数多くあるといわれるながら、これまで十分な結果を残せていなかった。人口減少が進んで地域経済が縮小していく中、観光振興は稼ぐ手段の一つとしてますます重要になるだろう。

観光庁 によると、昨年の本県の 延べ宿泊者数 は約294万人で、東北で5番目の山形県（約473万人）にも大きく水をあけられている。 本県を訪れる 観光客 は花見や 夏祭り 、紅葉の時期に集中する傾向があり、季節によって繁閑の差が大きいことが長年の課題となっている。

底上げを図るには年間を通じて観光客を呼び込む必要がある。 この対策として県が今月始めたのが、宿泊料を最大1万2千円割り引く「得旅キャンペーン」だ。 対象期間は7月31日まで。 大型連休明け以降、秋田竿燈まつりなど夏祭りシーズンに入る前の観光客が比較的少ない谷間の時期に当てた。

これから本格化する三種町のジュンサイ摘み取り体験、カヌーやスタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）といったアクティビティーなど、この時期ならではの観光コンテンツと併せて売り込む狙いだ。 県によると、既に一部の割引クーポンが利用上限に達する好評ぶりだという。 プロモーション活動としては、全国メディアに取り上げられる機会を増やすため、売り込みに力を入れるほか、交流サイト（ＳＮＳ）やホームページでの情報発信に積極的に取り組む。

本県は自然や温泉、食、伝統文化など高い潜在能力を持った観光資源が数多くあるといわれるながら、これまで十分な結果を残せていなかった。 人口減少が進んで地域経済が縮小していく中、観光振興は稼ぐ手段の一つとしてますます重要になるだろう





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