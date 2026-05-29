親子で楽しむオーガニックハーフパンツ：パパと息子の夏スタイルにYOAKEとGarden柄

Haruulala organicが発売する親子リンクハーフパンツは、男の子の「ちょっと背伸びしたい気持ち」に寄り添うパパと息子のお揃い夏スタイルを提案。YOAKEとGarden BEIGEの2柄を展開し、オーガニックコットン使用と児童労働解消への取り組みで知られる同ブランドの理念を反映。実用的なポケット設計や調整可能なウエストひもなど、機能性も兼ね備える。

今回発売する「親子リンク ハーフパンツ 」は、単なるリンクコーデではなく、"親子で同じ感性を楽しむ" 体験価値をテーマに企画されました。 男の子の「ちょっと背伸びしたい気持ち」に寄り添う、パパと息子のお揃い夏スタイルを提案します。０１_YOAKE 朝が来る少し前の、あの澄んだ空気と期待感を表現した『YOAKE』。

凛とした白い花は、これから訪れる一日への静かな高揚感そのもの。 上品で繊細な佇まいの中に、今日という日を心地よく楽しむための希望が満ちた柄です。 パパと息子のお揃いのリンクコーデが楽しめるハーフパンツ。 少し大人びたおしゃれな柄を、ぜひパパと一緒にお楽しみください。

男の子のちょっと背伸びしたい気持ちに寄り添う、夏のお出かけにぴったりな1枚です。 両脇のスラッシュポケットと後ろのパッチポケット付きで、お子さまとのお出かけ時にも便利な実用性を備えました。 前身頃には開き見せステッチを施すことで、楽な着心地でありながら、大人のカジュアルにふさわしいきちんとした上品な印象に仕上げています。 ウエスト部分にはサイズ調整が可能なひもを通しています。

体型に合わせてジャストサイズではきこなせるだけでなく、お腹まわりを締め付けないリラクシーな仕様。 大人のカジュアルスタイルに最適な、実用性とデザイン性を兼ね備えたディテールです。02_GARDEN BEIGE 時代を超えて愛される、クラシカルな美しさを表現した『Garden』。 うねるように伸びる蔓と力強く咲く花々は、大自然の不滅の生命力を表しています。 気品あふれる美しさの中にも、確かな息吹を感じる力強い柄です。

時代を超えて愛される、クラシカルな美しさを表現した『Garden』。 うねるように伸びる蔓と力強く咲く花々は、大自然の不滅の生命力を表しています。 気品あふれる美しさの中にも、確かな息吹を感じる力強い柄です。 Haruulala organic は、オーガニックコットンを使用したアパレルブランドです。2017年にバングラデシュの児童労働をなくすために設立され、現地に自社のアパレル工場を建て、貧困家庭の親たちに安定した雇用を提供することで、子どもたちが働かないで済む環境作りに取り組んでいます。

また、オーガニックコットンの使用に加え、自社工場の太陽光発電への切り替えや植林による二酸化炭素の回収など、環境負荷を最小限に抑えた生産にも努めています





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

親子リンクコーデ オーガニックコットン ハーフパンツ Haruulala Organic 児童労働解消

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【10月3日～】オーガニックコットン「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」から「2024年秋コレクション」に新柄「舞うように～FLOWERS DANCE～」が登場！【10月3日～】オーガニックコットン「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」から「2024年秋コレクション」に新柄「舞うように～FLOWERS DANCE～」が登場！

Read more »

株式会社 YOAKE ＜映画 BLUE FIGHT＞ × 認定NPO法人 日本こども支援協会【児童虐待防止推進月間 チャリティキャンペーン】のコラボレーション株式会社 YOAKE ＜映画 BLUE FIGHT＞ × 認定NPO法人 日本こども支援協会【児童虐待防止推進月間 チャリティキャンペーン】のコラボレーション 認定NPO法人日本こども支援協会のプレスリリース

Read more »

BOBG社、YOAKE entertainment社が提供するファンとアーティストをつなぐ次世代エンターテインメントプラットフォームにおける協業を発表BOBG社、YOAKE entertainment社が提供するファンとアーティストをつなぐ次世代エンターテインメントプラットフォームにおける協業を発表 BOBG PTE. LTD.のプレスリリース

Read more »

NiziU、1stミニアルバム「AWAKE」2月5日にリリースガールズグループNiziUが、初のミニアルバム「AWAKE」を2月5日にリリースする。約半年ぶりの新作で、タイトル通り新しい章を告げる作品となる。リード曲「YOAKE」はメンバーの成長と自立を描いた楽曲で、ミュージックビデオではメンバーの演技も見どころ。レコーディングにも参加したMrs.GREEN APPLE 大森元貴提供楽曲「AlwayS」も収録されている。

Read more »

世界一の称号 金賞受賞 — YOAKE（Classic Irish-Style Dry Stout）がインターナショナルビアカップ2025で栄冠世界一の称号 金賞受賞 — YOAKE（Classic Irish-Style Dry Stout）がインターナショナルビアカップ2025で栄冠 株式会社武相ブリュワリーのプレスリリース

Read more »

【入園＆入学準備】Haruulala organic 2026年新作レッスンバッグシリーズ【本日1月21日発売】【入園＆入学準備】Haruulala organic 2026年新作レッスンバッグシリーズ【本日1月21日発売】 Sunday Morning Factory株式会社のプレスリリース

Read more »