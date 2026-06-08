覚悟の先にある夢：百瀬が語る、ドン引きされる覚悟とピュアリーモンスターの未来

専門学校で初収録を勝ち取った百瀬。厳しいレッスンの中で「ドン引きされる覚悟」を得て、独自の表現を追求。ピュアリーモンスターのメンバーとして、武道館で先輩を泣かせる夢を語る。

専門学校に入学したばかりの百瀬は、ダンスの基礎すらままならない状態で、初めての収録に臨むことになった。 ゲームアプリ「 逆転オセロニア 」の楽曲収録。 与えられた課題は歴代楽曲の中から11曲のフォーメーションを短期間で完全暗記することだった。

鏡の前で一人きり、同じ動きを何度も繰り返す夜が続く。 しかし、レッスンに行くと独自の解釈でずれてしまった手の角度を指摘され、立ち位置がわからず叱責を受ける日々。

「50代、60代、70代になっても仕事を続けたいんでしょ？ それならば長く喉を痛めない正しい発声を身につけなさい」という技術論が飛び交う中、表現の本質を突くある言葉に出会う。

「表現することにおいて、周りに引かれちゃうんじゃないかなって怖気づいて、中途半端な表現になってしまうことがあったんです。 でも『今日はドン引きされよう』と思って、やりたい放題やるようにしました」。 この覚悟が彼のすべてを変えた。 失敗を恐れて小さくまとまるくらいなら、世界のすべてにドン引きされるほどの過剰さで己を突き通す。

その決意が、彼のパフォーマンスに唯一無二の輝きをもたらした。 ラジオや特典会で周囲から「おじさんみたい」と評されるあの独特のキャラクターも、実はこの「ドン引きされる覚悟」の針が反対側へと極端に振れた結果として生まれた、純度の高い個性の証明だった。 彼は言う。

「自分がきっかけでピュアリーモンスターを知ってくれる人を増やしていって、最初から応援してくださった方が『百瀬で良かった』って思っていただけるような完成度に仕上げたいです」。 その言葉には、応援してくれる人々への深い感謝と、自分を信じて突き進む強い意志が込められている。 個人のお仕事を頑張ってグループを大きくする。 すごく大きなところで先輩たちが喜んでくれる顔を見たいし、先輩たちを泣かせたい。

武道館に立って、先輩を泣かせることが目標ですと、彼は静かにしかし力強く語る。 その先にあるのは、アイドルとしての通過点ではなく、彼自身の人生をかけた挑戦だ。 百瀬の物語は、まだ始まったばかり。 彼が切り拓く未来に、誰もが注目している





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