Jリーグは24日、都内で理事会を行った。理事会後、J3のFC大阪のホームスタジアムに関する件について説明された。同クラブは今季のリーグ戦ホーム試合を、ホームス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Jリーグは規約違反と確認。 今季のクラブライセンス取り消しについて検討された。 その結果について、クラブライセンス事務局の大城亨太氏は「2026－2027シーズンのクラブライセンスの取り消しは行わないということを決定した」と報告した。

FC大阪は今季すでに3試合のホーム戦を花園ではないスタジアムで開催。12月12日の第22節相模原戦をBASICスタジアム東員で行うことを発表しており、4試合目になる。19試合の80％以上では16試合以上となり、条件を満たさないことが決定した。 今季は5月にクラブライセンス判定が行われ、同クラブはJ2ライセンスが認められた。 その時点ではリーグの詳細な日程が確定していないタイミングで、花園での80％以上のホーム試合開催を東大阪市からの同意を得ていた。 その事情を鑑みて、取り消し処分は免れることになった。

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来季のクラブライセンスの判定は来年3月。 今回の規約違反などの影響が出る見通し。 ライセンス不交付の可能性があり、「最も思い処分はJリーグ退会」と関係者は言う。 クラブは現在9勝6分け3敗でJ2昇格プレーオフ出場圏内の4位につけている。

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大城氏は「POはJ2クラブライセンスを交付されたクラブのみが出場できるので、仮に来年3月の判定でJ2ライセンス不交付ということになると、POには出場できない」と説明した。