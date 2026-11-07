要潤が新幹線で体験した英語コミュニケーションの心温まるエピソードが話題に

俳優の要潤が新幹線で外国人旅客を助けたサラリーマンの感動的なエピソードをXで共有。英語での細やかな気遣いが多くの人を幸せにしました。

俳優の要潤が、自身のXで6日に投稿した 新幹線 での出来事が、多くの注目を集めている。この投稿は、車両内の座席を巡り 外国人 夫婦に細やかな気遣いを見せた男性の姿を描いたものであり、投稿後には「幸せになった」「素晴らしい」といった温かい反響が殺到した。

要潤は投稿の冒頭で「ちょっと言わせてください」と切り出し、帰りの新幹線内で起きた出来事を振り返った。彼は通路を挟んで隣に外国人の夫婦が座っていることに気づき、その後ろから一人のサラリーマン風の男性が近づいてきたと述べている。この男性は慣れない英語で「エクスキューズミー」と声をかけたという。

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すると、そのサラリーマン風の男性はすかさずスマホの画面を外国人夫婦に見せた。外国人夫婦は最初は「？」という表情を見せた瞬間だったが、やがてニコッと笑顔になり、サムアップサインを送って席を倒した。この一連の動作から、男性はスマホ画面に「どうぞ席を倒してください」と英語で記していたと要潤は推測している。

要潤はこの光景を見て、「見てるこちらまで幸せな気持ちになった」とその場面の温かさを強調した。さらに、「あなたも素晴らしい ありがとう」と、外国人夫婦に配慮を示した男性を称賛するメッセージを添えた。これは単なる交通手段の利用において、言語の壁を越えた人間同士のリスペクトが生まれた瞬間だったと言える。

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この投稿に対して、SNS上では多くの称賛の声が寄せられている。あるユーザーは「登場人物みんな素敵すぎます」、そして「素敵な出来事に気づける要さんも素敵です」と、エピソードの主人公だけでなく、それを紹介した要潤の感性にも触発された様子だ。また、「良いお話ですね」と簡潔に共感を示す意見も多数あった。

より深い感情を込めたコメントも目立った。ある投稿では「こんな生き辛い世の中にこんな温かい振る舞いが」と、現代社会におけるこの小さな親切の重みを指摘し、「良いお話をありがとうございます」と感謝を表していた。これは不確実性やストレスが多い時代において、他人への優しさがどのように人々を救済しうるかを示す事例として受け止められている。

他の反応でも「あなたも素晴らしい」「良いことを教えて頂きました」といった言葉が並んだ。これらは、外国人に対して英語で丁寧に話しかけ、スマホで意思疎通を図ろうとした男性の行動が、見る者に勇気や希望を与えたことを示している。要潤がこのエピソードを共有したことで、この小さな善意の連鎖が広く世間に波及した。