元AKB48の西野未姫がラジオ番組に出演し、夫である山本圭壱との家計管理や貯金額に関する実態を明かした。西野は夫の貯金や給料を把握しておらず、老後資金への不安を漏らした一方、山本は貯金をしたことがないと語るなど、夫婦のお金に関する考え方の違いが浮き彫りとなった。

夫婦の（左から） 西野未姫 、 山本圭壱 （C）ORICON NewS inc. 元AKB48でタレントの 西野未姫 （27）が、24日放送の TBSラジオ 『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜 後11：00）に出演。

夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の貯金額や給料を把握していないことを明かし、家計や老後資金について語った。 11月のマンスリーパートナーを務める西野。 番組冒頭、パーソナリティーのバービーから「泥は（愚痴は）吐ききりましたか？ 」と尋ねられると、「いや～まだ、まだ、溜まってますね。 吐ききってもすぐ溜まるんで」と笑いを誘った。22年に31歳年上の山本と結婚し、現在は2人の子どもを育てている。

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その後、夫婦のお金の管理について話題が及ぶと、バービーから「ご夫婦でお金の管理はどうしているの？ 」と質問。 西野は「基本的に個々で、生活費、家賃とかは山本さんが月にいくらって入れてくれてます。 スーパーのお金とか」と説明した。

子どもの物については「その時に行った人が買うみたいな感じ」で、「これがお家のお金みたいなのはしてない」と、夫婦それぞれで支出を管理していることを明かした。 さらに、山本の資産状況については「私、貯金額も知らないし、給料も教えてもらえてないんですよ。 今貯金がいくらぐらいあって、老後どれくらいとかもまったく、わからなくて」と告白。 続けて「なので、一応なるべく山本さんのお金を使って私がためて、老後に取っておかなきゃヤバいことになるだろうなって感じです」と、将来への不安をのぞかせた。

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子どもの教育費については、山本が子ども一人ひとりに通帳を作り、それぞれの誕生日に毎月お金を入れることを希望していると説明。 すでに始めているといい、「子供にちゃんとお金を残そうとはしてくれてる」と話した。 一方で、山本は「貯金が苦手というか貯金をしたことがないらしくて」と明かした。 西野によると、山本は給料が良ければ使うお金が余り、その分が自然と貯金されていくという考え方だという。

「『いくら貯めようっていうのは俺はできないから』って。 いつも『俺が死んだ時には通帳見てびっくりすると思うよ』って言われます。 それは結婚する時から言われてました」と、山本とのやりとりを振り返った。 これを聞いたバービーは「怖い怖い！

ホラー」と驚いていた。 また、保険について聞かれると、西野は「保険には一応入っています」と回答。 積み立て型の保険や死亡保険に夫婦で加入しているといい、「山本さんだけ入れると死亡保険狙いみたいに思われるのも嫌だから、私も入って。 私が死んでももらえるよっていう」と冗談交じりに説明した。