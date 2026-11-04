西野未姫が長女の豚肉牛乳大量摂取を暴露 バービーに驚かれる

タレントの西野未姫がラジオ番組で、2歳になる長女の好物である豚肉と牛乳を多量に摂取している実態を明かした。パーソナリティーのバービーも衝撃を受け、ニキビの原因説を展開した。

TBSラジオ の人気番組「 バービー とおしんり研究所」の2024年10月3日放送分に、元AKB48メンバーでタレントの 西野未姫 がマンスリーゲストとして出演し、家族に関する熱いエピソードを披露した。この番組は毎週火曜日の午後9時から放送されており、西野はこの回で2歳になる長女の食事に関する驚くべき嗜好を明かした。

西野は2022年11月22日に元「極楽とんぼ」の山本圭壱と結婚しており、2024年10月には第1子女児を出産している。さらに2026年5月にも第2子男子が誕生する予定であり、家族計画についても語られた。番組パーソナリティーの「フォーリンラブ」のバービーは、3人目以降の懐妊について触れ、「ご家庭の事情によりますけど、期待してしまう部分もありますよね」と質問を投げかけた。

Also read Remedyの新作『CONTROL Resonant』が売上100万本突破、決算で大幅黒字化

これに対し、西野は「私は子供が大好きなんで、いっぱい子供がいたらいいなとは思いますけどね」と答えた。子供を多く持つことへの前向きな姿勢を示した西野だったが、話題はすぐに幼児の食生活へと移行し、そこから予想外の展開が見られた。

ニキビの原因説と衝撃の食事内容

バービーは、思春期に大量のニキビができたと感じている理由について、「豚肉と牛乳が原因かもしれない」という独自の仮説を提示した。これはあくまで自分の勝手な説であると断った上で、この2つの食材が肌トラブルに関与している可能性を示唆している。

Advertisement

この指摘に西野は「え～！！！」と大きく声を上げ、強い衝撃を示した。西野によると、現在2歳の長女はまさに豚肉と牛乳が大好物で、その摂取量が非常に多いため、バービーの予測が的中する可能性があると認めた。この瞬間、母子の健康的な食習慣に対する懸念が浮き彫りになった。

「ブタ」と叫ぶ娘の食事風景

西野は長女の食事風景を詳細に語り、その量と情熱の凄まじさを伝えた。長女は寝る前や朝などのタイミングで牛乳を大量に摂取しており、豚肉についても「お皿いっぱい」という量を食べるという。単なる料理としての肉ではなく、食材そのものへの執着が特徴的だと西野は説明した。

特に印象的なのは、長女が食事を求める際に「お肉」という言葉を使わず、「ブタ、ブタ、ブタ食べる！」「ブタ食べる！」と繰り返して言う点だと西野は苦笑いしながら明かした。これは一般的な料理名ではなく、動物そのものを対象にした表現であり、子供らしい直截的な言葉選びが印象的だった。

バービーの懸念と今後の展開

この長女の食生活について、バービーは「やばい、やばい！ギラギラした女になるかも！」と冗談交じりながらも心配そうな反応を見せた。西野も「やばいかも。凄いんです、本当に」と同意し、娘の食欲の旺盛さに呆れながらも愛情を感じている様子だった。

Advertisement

バービーは、少なくとも「ブタ」という呼び方ではなく「肉」と言ってほしいとツッコミを入れたが、西野の娘のその直球なエネルギーは止まるところを知らないようだ。このエピソードを通じて、幼児期の食嗜好の強さが改めて注目され、リスナーからも共感や驚きの声が予想される展開となっている。