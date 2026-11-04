西野未姫が明かすツインプラネット病 鈴木奈々の実態も暴露

元AKB48西野未姫がラジオ出演し、所属事務所特有の「ツインプラネット病」について語った。現在の安定した家庭生活や鈴木奈々氏への言及を含め、芸能界の裏側を明らかにした。

元AKB48でタレントの 西野未姫 氏（27）が、3日に放送された TBSラジオ の番組「 バービー とおしんり研究所」にマンスリーゲストとして出演した。この放送では、芸能界特有の精神的な負担や、「 ツインプラネット病 」と呼ばれる事務所特有の文化について深く切り込む場面が見られた。西野氏はかつて芸能活動において大きなプレッシャーを感じていた時期について、率直な告白を行い、スタジオを和ませた。

ツインプラネット病の定義と実態

西野氏が語った「ツインプラネット病」とは、彼女や鈴木奈々氏、村重杏奈氏が所属する芸能事務所の特徴を表す造語である。この用語は、所属するタレントらがひたすら全力で、がむしゃらに声を張り、常にフルスロットルで空回りしてしまうほどの過剰な努力状態を指している。西野氏は当時を「重症化中だった」と表現し、この状態は芸能人にとって「みんなが通る道」であると述べた。この説明により、所属事務所がタレントに求める激しいエネルギーと、それによる精神的な疲労のメカニズムが浮き彫りになった。

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パーソナリティーバービーとの関係性

パーソナリティーの「フォーリンラブ」のバービーとは、過去に数々のバラエティー番組で共演した間柄であり、長期ロケを共にした経験もある。バービーは当時の西野氏に対して「大丈夫かな？」と心配していたことを明かした。また、プライベートな繋がりとしてはLINEを交換しており、インスタグラムをフォローし合っていたことを明らかにした。これらのエピソードから、プロフェッショナルな現場だけでなく、密な個人的な信頼関係も構築されていたことが伺える。バービーは、自身の横を数々の「ツインプラネット病」を抱えた方々が行き交っていたことを振り返り、当時の西野氏の状態が重症化していた時期であったと再確認した。

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鈴木奈々氏への言及と結婚後の変化

西野氏は、事務所選びにおける先輩の状況についても言及した。鈴木奈々氏については、「結構ずっとツインプラネット病かもしれない」と指摘し、スタジオを笑いに包んだ。一方で、西野氏自身の私生活では大きな転機を迎えた。2022年11月22日にタレントの山本圭壱氏と結婚し、現在は2児の母親として落ち着いた生活を送っている。西野氏は現在の心境について、「幸せな結婚だったと思います」と笑顔で語り、芸能界特有の過酷なプレッシャーから解放された安定した環境を手に入れたことを示唆した。この変化は、西野氏が曾经的病的な状態から回復し、新たな人生のステージへ移行したことを象徴している。