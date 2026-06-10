西野亮廣、AI生成の新作『Chimney Town』初公開 「人間の想像力は終わらない」と宣言 ショートショートフィルムフェスティバル2026

キングコング西野亮廣がAI完全生成の短編新作『Chimney Town』を初公開。映画祭で語ったAI時代のエンタメ像と人間の創造性の未来。長編化の可能性にも言及。

お笑いコンビ・キングコングの 西野亮廣 が10日、都内で開催された米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』のアワードセレモニー内で、新作『 Chimney Town 』の上映・トークショーに登壇した。

この作品は、彼が脚本・監督を務めた『えんとつ町のプペル』の新作であり、3分15秒の短編映像として初公開された。 全編AIで制作され、アニメでありながら実写を目指して製作され、その制作過程も実写と類似しているという。 西野は「創造が人間に残された最後のサンクチュアリかと思いきや、結局AIの得意領域だったとこの1年、2年で僕たちは目の当たりにした」と述べ、「問題提起として作らせていただいた。 ぶっちゃけこれができてしまう」と茶目っ気を見せた。

映画制作の最前線に立つ西野は、AIの進化に対して強い危機感を表明。

「AIで生成できないもの、例えば土地の思い出や癒着（結びつき）、時間、プロセスといったものを絡めていないエンターテインメントは、ほぼ全て淘汰されるんじゃないかという現実が一つありました」と語り、単なる作品のアウトプットだけでは時代を生き残れないと警告した。 一方で、制作を通じて人間の力が不可欠な部分も見えてきたとし、「作っている中で、明らかに『これは人間の力が必要だな』というところも結構見えてきました」と付け加えた。

そして「人間の想像力が終わることはない」と力強く宣言し、テクノロジーが進化しても人間のクリエイティビティの根幹は揺るがないという見解を示した。 今回上映された映像は予告編的な位置づけで、長編映画化の可能性については「飲み会でいろんな人と喋って盛り上がったら、やっちゃうかもしれません」と冗談めかして語り、会場の期待を煽った。 今年の映画祭のテーマは「シネマエンジニアリング」で、カメラ、照明、音響、AIなどを緻密に組み合わせた映画体験の設計に焦点を当てている。

本年の応募作品は世界100カ国以上から約5000点にのぼり、AI活用作品は過去最多の368点。 選ばれた約250作品がリアルとオンラインで上映される





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