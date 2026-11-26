西野カナが17日と18日に投稿した初韓国旅行の写真や、東大門生地市場での買い付け体験、ファンからの反応を報じる。

歌手の 西野カナ が、自身のSNSで初となる 韓国旅行 の様子を公開し、ファンを喜ばせている。17日付の投稿では、極寒の地での初めての旅を振り返り、カジュアルな私服姿で韓国の街並みを楽しむ姿を写真付きで披露した。

極寒の韓国でカフェとコスメを楽しむ

西野は17日の投稿で「初めての韓国旅行 極寒!! 初めてって言うとみんなにびっくりされるんやけど ついに」と切り出し、17枚の写真とともに旅の喜びを伝えた。ニット帽に淡いピンクのダウンジャケット、デニムを組み合わせたカジュアルなスタイルで、韓国特有の雰囲気を楽しんでいる様子が伝わってくる。

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初の旅行については「おしゃれなカフェに行ったり、美味しいものいっぱい食べたり、コスメ買ったり、とにかく楽しかった」と充実ぶりを明かし、写真の多さから「何回かに分けてシェアするね」と予告した。この投稿に対し、ファンからは「プライベート楽しんでる姿最高」「流石に可愛すぎる」といった称賛の声が上がっている。

東大門市場での買い付けとクリエイティブな想い

翌18日には、予告通り第2弾として11枚の写真を公開した。写真には、貝の鍋料理「ムルチョンチョゲタン」を前に箸を持ってほほ笑むおちゃめな姿や、色とりどりの反物が並ぶ「東大門の生地市場」を訪れた際のショットが含まれている。

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ライブ衣装を手がけるデザイナーが韓国へ買い付けに向かうことを知っていたことが、念願の訪問につながったという。西野は「いろんな生地やレース、ボタンを見てるだけでも楽しかった」と語り、クリエイターとしての視点から市場を堪能していた様子が伺える。

さらに、西野は「いつかデザイナーさんと一緒に来て、生地やパーツを選ぶところから衣装作りに参加できたら楽しそうやなぁなんて想像してみたり」と、今後のライブ衣装制作への参加への興味を示した。このクリエイティブな想いも、ファンから「衣装作り参加してほしい」という期待の声を引き出している。

ファンからの反応と旅の魅力

投稿された写真に対して、ファンからは「おピンクヒール可愛すぎる」「お箸を持つカナやん可愛いよ」といった具体的な褒め言葉が相次いだ。また、「韓国旅初なの意外」といった驚きの声も見られ、西野のカフェ巡りやグルメ体験、ショッピングなどがファンにどのように映っていたかがうかがえる。

西野はこの旅を通じて、単なる観光だけでなく、自身のクリエイティブ活動にもつながる学びを得たようだ。韓国旅行初という記録を更新した西野だが、その充実した日々はSNSを通じて多くのファンに共有され、次回の投稿にも期待が高まっている。