西田昌司氏、石破前首相らの退席を称賛も減税財源は異論

自民党の西田昌司参院議員が石破茂前首相らの退席行動を信念の表れと評価した一方、消費税減税の財源確保方法については明確な異論を唱えている。

自民党 の 西田昌司 参院議員は11日に配信されたユーチューブ番組「週刊西田」において、 消費税減税 関連法案を巡る国会審議での対応について言及した。西田氏は、衆院採決前に退席した 石破茂 前首相ら4人と同様の行動が参院でも起きる可能性について言及し、参院ではそのような事態は発生しないとの見解を示した。

党紀違反でも信念を実行した姿勢を評価

西田昌司氏は、石破茂氏らが取った行動に対して、政党の規律に違反するものであったとしても、それを実行した信念そのものには敬意を抱いていると明言した。西田氏自身はこれらの議員の政策思想には賛同できないとしているが、結果として処分されようとも、あるいは将来どうなるか見極められずとも、「駄目なものは駄目」という自分の信条に従って行動する強固な精神は、立派なものだと評価した。

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この評価は、党内の綱紀粛正を求める従来の見方とは一線を画すものであり、個人の政治的哲学に基づいた行動を尊重する立場を示している。西田氏は、その信念の実行力が、単なる対立ではなく、明確な政治的メッセージとして機能している点にも触れた。

財政規律への懸念から取られた行動と認識

西田氏は、石破茂前首相、小渕優子元選対委員長、古川禎久元法相、そして船田元・元経済企画庁長官の4人が、社会保障費の増加や減税に伴う安定財源の減少を深く懸念しているとの分析を示した。これら4名の議員が、財務省や経済学者、マスコミなどから提供された情報を受け、財政状況への強い危惧を抱いた結果、「思い余ってそのような行動に出られたのだ」と推察している。

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西田氏は自身の財政認識について、これらの議員の懸念とは全く異なると強調した。西田氏の考えでは、日本は独自の通貨を発行できる能力を有しており、国債を発行することで必要な財源を確保することが可能であると主張している。この経済学的見地に基づくアプローチが、彼らの財政保守的な姿勢と根本的に異なる点であると指摘した。

高市首相への提言と現行政府の方針

西田氏は、現在首相を務める高市早苗氏に対し、消費税減税を行うのであれば、国債発行によって財源を確保するとの方針を表明すべきであると促した。これは、現在の政府が掲げている財政規律遵守の枠組みに対し、より積極的な財政出動による経済対策の可能性を示唆する提案である。高市首相に対し、明確な財源調達の方法論を提示するよう求めたのである。

一方で、現行政府の公式な立場は依然として硬直的である。高市早苗首相は10月19日の参院予算委員会において、予算編成全体としては国債発行を完全に否定するものではないとの見解を示していた。しかし、具体的な消費税減税の財源については、特例公債、いわゆる赤字国債に頼らないという従来の政府方針を堅持している。

政府の責任者である木原稔官房長官も同日、従来の方針に変更はなく、引き続き安定財源の確保を優先すると語っている。このように、政権内部でも財政出動の範囲や財源調達手法に関して、西田氏のような異なる見解と、現行の財政規律重視の方針の間で、明確な認識の相違が存在している。この対立軸が、今後の減税議論や予算審議においてどのように調整されるかが注目される。